Новая мера наказания вызывает споры в юридическом сообществе.

- Последнее время мне раздаются звонки от недоуменных водителей, которых инспекторы ГИБДД начали предупреждать о недопустимости управления автомобилем без страховки, - говорит пермский автоюрист Александр Сидоров. - Раньше за отсутствие полиса ОСАГО водителю выписывали штраф в размере 800 рублей. В случае, если водитель оплачивал штраф в течении 20 дней, размер его уменьшался до 400 рублей.

Теперь же, по словам Сидорова, районные суды Перми начали выносить постановления, согласно которым водителям, кто в течение трех месяцев после выписанного штрафа и требования о прекращении противоправных действий так и не купили страховку, увеличивают сумму штрафа до 2 и даже до 4 тысяч рублей, а в некоторых случаях нарушителей арестовывают.

- 8 января Орджоникидзевский районный суд подверг водителя к административному аресту на 12 суток, - говорит Сидоров. - За три недели до этого - 17 декабря - ему было выдано требование о прекращении противоправных действий и рекомендовано купить страховку, но он этого не сделал. За что и получил такое наказание.

По словам автоюриста, в Перми такую практику применяют всего несколько месяцев, но ему уже поступают сотни звонков от возмущенных водителей, которые считают, что увеличение штрафа или арест нарушают закон.

- И действительно, новая мера наказания вызывает споры в юридическом сообществе, - говорит Сидоров. - Одни считают, что штраф за отсутствие ОСАГО, это единовременное нарушение, другие - длящееся. Иными словами, если вас оштрафовали в первый раз, то второе такое же нарушение должно считаться как новое. Юристы объясняют это тем, что нельзя штрафовать за одно и тоже нарушение дважды и считают, что увеличение суммы штрафа или же арест - противозаконны. Однако суд чаще всего встает на сторону инспекторов ГИБДД и приравнивает данное нарушение к длящемуся. Думаю, водителям, продолжающим ездить по дорогам без полиса, есть над чем задуматься.

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