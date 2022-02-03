День темноты и заучивание стихов: Главный терапевт Пермского края рассказала, как справиться с постковидными осложнениями

Учите стихи, выбирайте новую дорогу и давайте названия всему, что вас окружает. Это поможет вернуть здоровье после перенесенного коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 30% из тех, кто переболел коронавирусом и даже в легкой форме, может иметь постковидные осложнения, - рассказала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина. - Основные проблемы со здоровьем могут касаться дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как восстанавливаться?

Для восстановления после перенесенной инфекции, полезно включать в свой рацион жирорастворимые витамины, которые содержится в животной пище: это печень, говядина, телятина.

Также основной элемент восстановления после COVID-19 - это физическая реабилитация. Необходимо расширять свой двигательный режим и тренировать дыхательные мышцы. Не так давно в схеме реабилитации появилась так называемая диафрагмальная тренировка.

В положении лежа на спине человеку нужно поместить небольшой груз на переднюю брюшную стенку. Вес для женщин должен быть около килограмма, для мужчин – три. Затем начать максимально сокращать диафрагму. Сделать несколько подходов.

В схеме реабилитации пациентов, перенесших ковид, появилась так называемая диафрагмальная тренировка Фото: Иван ВИСЛОВ

Также для восстановления можно приобрести дыхательные тренажеры в магазинах медицинской техники. С помощью тренажера нужно сделать 10 вдохов, затем с перерывом в минуту повторить и сделать еще несколько подходов. Нагрузку можно ежедневно увеличивать, а сам комплексы упражнений выполнять два раза в день в течение месяца - двух.

В случае, если появилась одышка, выраженная усталость или усилился кашель, упражнение нужно прекратить. Также важно следить за сатурацией.

Куда целится ковид?

В первую очередь при коронавирусе страдают ткани сосудов и сердца, поэтому одним из проявлений постковидного синдрома может стать аритмия или нарушение ритма сердца. Это происходит из-за того, что вирус обладает кардиотоксичностью на наши сосуды. В итоге они плохо реагируют на импульс и это состояние требует коррекции.

- Более половины пациентов выписывается сейчас из стационаров с тахикардией, - отмечает Наталья Корягина. – Как результат – у людей появляются отеки, выраженная одышка, а любое физическое действие может сопровождается приростом пульса.

А пульс более 100 - 110 ударов в минуту может серьезно нарушать нашу жизнь, снижая ее качество. И если после перенесенной инфекции вы наблюдаете у себя этот тревожный симптом, необходимо обращение к врачу и проведение кардиографии.

- Но из-за того, что попасть сейчас на плановый прием к врачу практически невозможно, могу посоветовать самый простой способ нормализовать состояние: принять 2, 5 миллиграмма бисопролола, - объяснила доктор. - Это рекомендация подойдет, если вам уже исполнилось 18 лет.

Если у пациента уже присутствуют хронические заболевания, то надо продолжать принимать терапию, назначенную ранее терапевтом или кардиологом и следить за уровнем артериального давления. Оно должно быть не выше 130 на 80.

- Если гипертония стала устойчива и плохо реагирует на ваши таблетки, улучшить чувствительность сосудов можно с помощью простого препарата Верошпирона, - говорит главный терапевт края.

Что еще страдает?

Влияет коронавирус и на другие внутренние органы: нередко поражаются функции почек.

- Кто уже имел мочекаменную болезнь, сморщенную почку, кисты или пиелонефриты, контролируйте свой уровень креатинина, - советует доктор. - А при изменении показателей обращайтесь за медицинской помощью.

Еще одна распространенная проблема после перенесенного COVID-19 - это риск тромбозов.

- Он может возникнуть, когда уровень дедимера выше нормы в два раза, - объясняет Наталья Корягина. - В таком случае тоже необходимо обратиться за медицинской помощью.

Пациенты с атеросклерозом при повышенном холестерине принимают статины. Их нужно продолжать принимать, отслеживая целевые показатели, которые должны быть менее 1.4 миллимоль на литр.

Страдает после заболевания и нервная система. Могут наблюдаться когнитивные расстройства, проблемы с памятью и сложности возвращения к обычной жизни.

- Проблемы с нервной системой памятью, астенизацией (отсутствием силы) корректируется когнитивным тренингом, - советует терапевт. - Чтобы образовать связи между нервными клетками, рекомендую пациентам назначить себе день темноты. Постарайтесь в один из дней принимать душ, мыть посуду, прибираться без включения света или с закрытыми глазами. Также можно смотреть видеоролики без звука, либо слушать звук, но не включать изображение.

Вот еще способы, чтобы дать «полезную пищу» своему мозгу: давайте название увиденному: магазинам или социальным учреждениям, рядом с которыми вы находитесь. Открывайте для себя новые маршруты, ориентируйтесь по городу без карты. Отправляясь куда-либо на автомобиле, выбирайте новую дорогу, выполняйте уроки со своим ребенком, учите вместе с ним стихи.

Также важно соблюдать режим работы и отдыха, полноценно высыпаться и спать не менее восьми часов.

- Также Covid-19 обладает аутоиммунной стимуляцией, похож на красную волчанку и другие системные заболевания, поэтому для профилактики аутоиммунной агрессии не стоит принимать ближайшие два месяца после выздоровления иммуностимуляторы, потому что они могут отрицательно повлиять на ваш иммунный статус, - объясняет доктор.

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