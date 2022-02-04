Коронавирус в Перми, последние новости на 5 февраля 2022 года: заболевших за сутки уже более 4000 тысяч

Общее число заражений в регионе с марта 2020 года перевалило за 200 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае каждые сутки выявляют тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Пандемия продолжает набирать обороты, по последним данным Роспотребнадзора, в регионе выявили 4003 случая инфекции за сутки. Это абсолютный рекорд за все время.

Общее число заражений в регионе с марта 2020 года перевалило за 200 тысяч. За сутки было госпитализировано 384 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 209 человек с инфекцией, 81 подключен к аппаратам ИВЛ. 49 534 жителя края изолированы на дому. Также за минувший день произошел рост смертности от последствий ковида - 17 случаев. С начала пандемии скончались уже 7 851 пациент.

В Прикамье, созданные недавно ковидные-центры, перешли на ежедневный режим работы. Они будут открыты и в выходные 5 и 6 февраля. Минздрав опубликовал адреса медучреждений их можно найти здесь .

Заболеваемость растет в территориях, Пермь, как краевая столица, по-прежнему в лидерах - 2 064 заболевших. Также по несколько сотен случаев инфекции стали выявлять в Березниках - 227, в Пермском муниципальном районе - 211, в Соликамском городском округе - 147.

Данные Оперштаба.

В Краснокамском ковид у 146. В Суксунском городском округе 106 новых заболевших, в Чернушинском городском округе 81, в Чусовском 76, в Кунгуре 66, в Березовском муниципальном округе 64, в Верещагинском городском округе 61.

В Бардымском муниципальном округе положительные результаты ПЦР-тестов получили 57 пациентов, в Кунгурском районе 52, в Карагайском муниципальном округе 50, в Добрянском городском 48. Еще 39 случаев COVID-19 зафиксировано в Горнозаводском городском округе, 38 – в Ильинском, 33 – в Ординском муниципальном, 32 – в Оханском городском.