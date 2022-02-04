В Пермском крае ковид-центры будут принимать пациентов в выходные дни

В АКДЦ пациентам сделают экспресс-тест на коронавирус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае амбулаторные консультационно-диагностические центры (АКДЦ) будут работать в выходные дни. Такой приказ уже издан Министерством здравоохранения региона. Это решение было принято из-за резкого роста заболеваемости жителей ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

После окончания рабочей недели люди могут почувствовать недомогание. Чтобы не разболеться и не ждать понедельника, пациенты могут обратиться в АКДЦ.

Напомним, в ковид-центрах принимают взрослых пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 при температуре до 38,0 , насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли. В АКДЦ при детских поликлиниках оказывают помощь детям при с кашлем и/или насморком и/или болью в горле и/или температурой до 37,5°).

Центры начнут работать уже в эти выходные 5 и 6 февраля в Перми и крае. Минздрав опубликовал адреса медучреждений:

АКДЦ в Перми

ГБУЗ ПК «ГКП № 5», ул. Куйбышева, 111

ГБУЗ ПК «ГКП № 2», ул. Бр. Игнатовых, д. 3

ЧУЗ «Клиническая больница, «РЖД-Медицина» г. Пермь» ул. В. Каменского, 1

ГБУЗ ПК «ГКП г Пермь», ул. Матросова, д. 4

ГБУЗ ПК «ГКП № 4», ул. Екатерининская, д. 224

ГБУЗ ПК «Городская, Поликлиника № 7», ул. Крупской, 57А

ГБУЗ ПК «ГКБ им. Гринберга», ул. Липатова, д. 19

ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района», ул. Серпуховская 11а

ГБУЗ ПК «ГБ № 6», ул. Репина, д. 21, ул. Качканарская, д. 47

АО «Медицинский центр, «Философия красоты и здоровья», ул. КИМ,64

Поликлиника № 1

АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»,

Поликлиника № 2, ул. Постаногова, д. 7

ООО «УралМед», ул., Хабаровская, д. 56

ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России МСЧ № 140, ул. 1-й Бойный переулок, д.9

МСЧ № 133. ул. Торговая, д. 5

АКДЦ в Пермском крае

ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ»г. Красновишерск, Победы, 3

ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. В.Г. Любимова», г. Чусовой, ул. Мира, д. 9

ГБУЗ ПК «Краснокамская ГБ», г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 39

ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ», с. Березовка, ул. Школьная, д. 1

ГБУЗ ПК «Больница Коми- Пермяцкого Округа», г. Кудымкар, ул. Пирогова, д. 2

ГБУЗ ПК «ГБ Лысьвенского ГО», г. Лысьва, Проспект Победы, 114, Отделение «Поликлиника №1»

ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ», с. Уинское, ул. Заречная, д. 13

ГБУЗ ПК «Суксунская ЦРБ», п. Суксун, ул. Зеленая, д. 36Е

ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ», г. Очер, ул. Ленина 85а

ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», с. Частые, ул. Горького, д 86

ГБУЗ ПК «Чердынская РБ», г. Чердынь, ул. Яборова, д 7б

ГБУЗ ПК «Ординская ЦРБ», с. Орда, ул. 1 Мая, д. 6

ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ», Пермский район, д. Кондратово, ул. Культуры, д. 6а

ГБУЗ ПК «Октябрьская ЦРБ», п. Октябрьский, ул. Ленина д.81, инфекционное отделение

ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ», г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 16

ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ», с. Сива, ул. Кутузова, д. 20

ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ», п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, д. 58

ГБУЗ ПК «Полазненская РБ», п. Полазна, Больничная, 11

ГБУЗ ПК «Добрянская ЦРБ», г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40

ГБУЗ ПК «Чайковская ГБ», г. Чайковский, ул. Ленина 34/1

ООО МСЧ «СОДА» г. Березники, г. Березники, ул. Новосодовая, 20, Поликлиника ООО «МСЧ Сода».

ГБУЗ ПК «Северная БКПО», Гайнский филиал, п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 36

Кочевский филиал, с. Кочево, ул. Титова, д.24

Косинский филиал, с. Коса, ул. Ленина, д. 94

ООО «АВИСМА-МЕД», г. Березники, ул. Загородная, д. 33

ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ», с. Карагай, ул. Калинина, д. 26 (здание поликлиники)

ГБУЗ ПК «Нытвенская районная больница», г. Нытва, ул. Чкалова, д. 61

ГБУЗ ПК «Верещагинская ЦРБ», г. Верещагино, ул. Октябрьская, д. 74

ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 6 (здание дневного стационара)

ГБУЗ ПК «Большесосновская ЦРБ, с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4а

им. Колчановой Г.Ф.»

ГБУЗ ПК «Еловская ЦРБ» с. Елово, ул. Свердлова, д. 53

ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А. г. Березники», г. Березники, ул. Ломоносова, д. 102

филиал в г. Александровск, г. Александровск, ул. Ленина, д. 33

филиал в г. Усолье, г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 11

ГБУЗПК «Бардымская ЦРБ», с. Барда, ул. Ленина, д. 21

ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ», г. Оса, ул. Мелентьева, д. 1

ГБУЗ ПК «Оханская ЦРБ», г. Оханск, ул. Серова, д. 6

ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ»с. Усть-Кишерть, ул. Сылвенская, д. 10

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ», г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 25

ООО «Доктор Айболит», г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 47а (г. Кунгур, ул. Малая, д. 4В - в случае увеличения потока пациентов)

ГБУЗ ПК «ГБ г Соликамск», г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д. 10

ГБУЗ ПК «Куединская ЦРБ», п. Куеда, ул. Красноармейская, д. 40

ГАУЗ ПК «ГКБ № 4», г. Кизел, ул. Борчанинова, д. 1, Филиал г. Кизел

Филиал г. Губаха ул. Дегтярева, д. 1

Филиал г. Гремячинск г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 191

ООО «Поликлиника Альфа-Центр Здоровья», г. Березники, ул. Свердлова, д. 82.

АКДЦ для детей в Перми и Пермском крае

ГБУЗ ПК "Бардымская центральная районная больница им. А.П. Курочкиной" с. Барда, ул. Ленина, 21, тел. 8342922-03-37

ГБУЗ ПК "Березовская Центральная Районная Больница", с.Березовка, ул.Школьная 1

ГБУЗ ПК «Большесосновская Центральная Районная Больница» Большесосновский район, ул. Ленина, 4а

ГБУЗ ПК "Верещагинская центральная районная больница", г. Верещагино, ул. Октябрьская 74

ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница № 4", г. Гремячинск, ул. Ленина, 191:

г. Кизел, ул. Борчанинова, 1

г. Губаха, ул. Дегтярева, 1

ГБУЗ ПК "Горнозаводская районная больница", г. Горнозаводск, ул. Тельмана, д 4

ГБУЗ ПК "Добрянская центральная районная больница", г. Добрянка, ул. Герцена, 40

ГБУЗ ПК "Еловская центральная районная больница", с. Елово, ул. Свердлова, 53

ГБУЗ ПК "Ильинская центральная районная больница", п. Ильинский ул. 50 лет Октября, 60

ГБУЗ ПК "Кишертская центральная районная больница", с . Усть-Кишерть, ул. Сылвенская, 10

ГБУЗ ПК "Краснокамская городская больница" г. Краснокамск, Шоссейная, д.1

ГБУЗ ПК "Больница Коми-Пермяцкого округа", г. Кудымкар, ул.Гагарина, 1

ГБУЗ ПК "Куединская центральная районная больница", п. Куеда, ул. Красноармейская ,40

ГБУЗ ПК "Кунгурская городская больница", г. Кунгур ул. Свободы 22 Бл.А

ГБУЗ ПК "Городская больница Лысьвенского городского округа", г. Лысьва, ул.Оборина,2

ГБУЗ ПК "Нытвенская районная больница", г. Нытва, ул. Чкалова, 61

ГБУЗ ПК "Октябрьская центральная районная больница", п. Октябрьский, ул.Ленина,81

ГБУЗ ПК "Ординская центральная районная больница", с. Орда, ул. 1 Мая, д. 6

ГБУЗ ПК "Осинская центральная районная больница", г. Оса, Мелентьева,1 детская поликлиника

ГБУЗ ПК "Оханская центральная районная больница", Пермский край, г. Оханск, ул. Серова, 6

ГБУЗ ПК "Очерская центральная районная больница", Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, д.85а

ГБУЗ ПК "Пермская центральная районная больница", д. Кондратово, ул.Культуры,6а

ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая больница №3", г. Пермь, ул. Екатерининская, д.166

ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника №1", г. Пермь, ул. Грачева, 12 М

ГБУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника №5", г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

ГАУЗ ПК "Городская детская клиническая поликлиника № 6", г. Пермь, ул.Петропавловская, 111

ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника №3", г. Пермь, ул. Ак. Веденеева, 80, поликлиника №2

ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника №4", г. Пермь, ул. М. Рыбалко, д. 44

ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича", г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 47А

ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника № 5", г. Пермь, Н.Ляды ул. Мира, 9А

ГБУЗ ПК "Сивинская центральная районная больница", Пермский край Сивинский район с. Сива ул. Кутузова 20

ГБУЗ ПК "Городская детская больница", г. Соликамск, ул. К. Цеткин 20б/1

ГБУЗ ПК "Северная больница", Гайны п. Гайны Ул. Дзержинского, 36

ГБУЗ ПК "Суксунская центральная районная больница", п. Суксун, ул. Зеленая, д.36

ГБУЗ ПК "Уинская центральная районная больница", с. Уинское, ул. Заречная, д. 13

ГБУЗ ПК "Чайковская детская городская больница", г. Чайковский, ул. Мира, д.45 корп.2

ГБУЗ ПК "Частинская центральная районная больница", с. Частые, ул. Горького, д. 86

ГБУЗ ПК "Чердынская районная больница", г. Чердынь, ул.Яборова, д.7а

ГБУЗ ПК "Чернушинская районная больница", Г. Чернушка, ул. Коммунистическая 16

ГБУЗ ПК "Чусовская больница имени В.Г. Любимова", г. Чусовой, ул.Сивкова,9

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