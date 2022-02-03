Пермский край вышел в антилидеры по заболеваемости коронавирусом в России

Если предыдущие штаммы коронавируса чаще обходили детей стороной, то «омикрон» не щадит ни грудничков, ни подростков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю грипп, ОРВИ и «омикрон» с «дельтой» отправили на больничный почти 23 тысячи жителей Прикамья.

Ситуация непростая, но под контролем

- Если сравнивать с предыдущей неделей, прирост составил 47,4%, а эпидемиологический порог превышен на 103,7%, - отметил Главный государственный санитарный врач края Виталий Костарев. – Среди школьников 7-14 лет темп прироста составил 72,8%, а порог превышен на 83,9%.

И эта статистика, увы, вывела Пермский край в антилидеры по количеству выявленных случаев. Об обстановке в регионе губернатор Дмитрий Махонин докладывал правительству России.

- Ситуация непростая, но она контролируется, - сказал глава региона. - Каждые сутки мы проводим около 18 000 тестов на ковид. Да, заболевших много, но смертность снизилась на 7,6% по сравнению с декабрем 2021 года. 2492 пациента лечатся сейчас в стационарах, резерв коечного фонда составляет 7,5 тысяч коек. Также в крае открыты 89 ковидных центров. На закупку лекарств из регионального бюджета дополнительно выделено 343 млн рублей. Увеличено количество автотранспорта для работы мобильных бригад и доставки лекарств заболевшим.

Звонки в службе 122 принимают 97 работников. А в 160 кол-центрах поликлиник работает 425 операторов. Для помощи врачам привлекаются студенты-медики.

- Чтобы снизить заболеваемость, на дистант отправили 30% госслужащих, - добавил Дмитрий Махонин. – Крупные предприятия также по возможности переводят людей на удаленку. Это мы фиксируем по транспортному потоку, за последние дни он снизился на 15-18%.

Школы – на удаленку, кружки и секции закрыть

С 3 по 9 февраля школьников и учащихся колледжей и техникумов в Перми, Соликамске и Березниках перевели на дистанционный формат обучения. Также не будут работать кружки и секции.

- На удаленном обучении будут присутствовать и дистант по четкому расписанию, и самостоятельная работа, - рассказала о приостановке учебного процесса министр образования Раиса Кассина. - Проводить все уроки онлайн невозможно, поэтому часть заданий ученики будут выполнять самостоятельно, потом отправлять их учителю и получать назад проверенными. Нужно понимать, что, как правило, в семье один компьютер, и одновременное присутствие детей на разных уроках невозможно. К тому же, это не всегда эффективно, как показал наш предыдущий опыт.

Но проблема с отсутствием дома компьютера решаема. Ноутбуки есть в школах, и ученики могут получить их на время удаленки. Для этого родителям нужно написать заявление с обязательством вернуть их после завершения карантина.

Раиса Кассина напомнила, что всю информацию по расписанию и заданиям школьники могут получить на платформе ЭПОС, также у родителей и учеников есть бесплатный доступ к новым цифровым образовательным платформам, таким как «Интеллектуальная школа», «Make Test» и «Мобильное электронное образование (МЭО)».

На 9 февраля было запланировано итоговое собеседование для девятиклассников, переносить его не будут, оно пройдет в школах, очно, при условиях максимального разобщения учеников. Если ученик в этот день будет находиться дома на карантине, для него собеседование пройдет в онлайн-режиме.

На время удаленки школьникам выделят бесплатные сухие пайки на шесть дней. Их получат дети из малоимущих семей с 5 по 11 класс, дети с ОВЗ, а также ученики коррекционных школ. После возвращения с карантина медсправка школьнику не потребуется.

А вот детские сады закрывать не будут, если эпидпорог – 20 % заболевших не будет превышен. Сейчас в Перми полностью закрыт лишь один корпус детского сада. По Пермскому краю ситуация примерно такая же, закрываются только отдельные группы.

Прививку переносят легко, болеют – в разы тяжелее

В конце января в Пермском крае началась вакцинация подростков 12 - 17 лет от коронавируса. Для этого используется вакцина «Спутник М». По данным на 2 февраля вакцинацию от коронавируса прошли 303 пермских подростка.

- Мы обзваниваем привитых детей после вакцинации, прививка ими переносится легко и никаких побочных эффектов не вызывает, - объяснил главный врач Городской детской клинической больницы №3 Игорь Шинкарик. – Прививать детей необходимо еще и потому, что они являются источником заражения не только друг друга, но и всей семьи, а еще бабушек и дедушек, входящих в группу риска тяжелых осложнений. А еще у переболевших детей развивается постковидный синдром: появляется слабость, усталость, астения, снижается успеваемость в школе.

Причем, если все предыдущие штаммы коронавируса чаще обходили детей стороной, то «омикрон» не щадит ни грудничков, ни подростков.

- Еще в начале января в Пермском крае регистрировались лишь единичные случаи заболевания детей коронавирусом, сейчас заболеваемость резко выросла, - отмечает доктор. - Несмотря на то, что в целом дети переносят COVID-19 легче, случаи бывают разные: нередко школьники среднего и старшего возраста болеют очень тяжело, с двухсторонним поражением легких. Нам приходится госпитализировать их в палаты интенсивной терапии и реанимации и подключать к ИВЛ. Почти все койки у нас в стационаре сейчас заполнены, поэтому приходится разворачивается дополнительный коечный фонд.

А В ЭТО ВРЕМЯ На период школьного карантина в Перми закроют восемь муниципальных катков, а также каток на набережной. Даты пока называют с 3 по 9 февраля, но о возобновлении работы катков сообщат дополнительно.

Не будут работать:

«Гайва» (улица Карбышева, 52) «Авангард» (улица Светлогорская, 14) «Юность» (улица Революции, 27) «Фаворит» (улица Репина, 69) «Спутник» (улица Мензелинская, 12) «Победа» (улица Обвинская, 9) «Молния» (улица Волховская, 26) «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а)

В связи с ростом заболеваемости «Лыжня России-2022» пройдет в этом году в онлайн-формате. Со 2 по 12 февраля участники могут самостоятельно определить место прохождения дистанции либо выбрать его из списка на портале умный-спорт.рф. Там же пройти регистрацию и подтвердить информацию о прохождении дистанции. Итоги подведут 12-13 февраля.

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