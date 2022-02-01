В Минздраве Прикамья рассказали, что делать, если вы заболели во время волны «омикрона»

Сеть амбулаторных центров для пациентов с ОРВИ в легкой форме расширяется из-за роста количества заболевших. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Я с температурой шесть часов в очереди простояла, больничный нужен», «За фразу «Я только спросить» убили бы, наверное», «В каких очередях мы только не стояли: за хлебом, молоком, за колбасой. Настали времена - стоим в очереди за медицинской помощью», «Спасибо врачам, которые не уходили даже после того, как их рабочее время заканчивалось», - сотни гневных комментариев от пермяков наводнили соцсети в начале недели.

В понедельник в 15 ковидных центрах, открытых в Перми из-за волны «омикрона», творился настоящий ад. Люди с симптомами ОРВИ пытались прорваться к врачам, пройти бесплатное тестирование, получить лекарства и больничный лист, но, увы, пациентов оказалось в разы больше, чем физически могли принять врачи.

В итоге на следующий день в Прикамье, которое поднялось на четвертое место по заболеваемости коронавирусом в регионах, поликлиники решили открыть.

- Сеть амбулаторных центров для пациентов с ОРВИ в легкой форме расширяется из-за роста количества заболевших, - пояснили в Минздраве, честно признавшись, что с таким наплывом заболевших врачи еще не сталкивались. - Приходить в поликлиники, где обычно наблюдаетесь, можно только тем, у кого признаки ОРВИ, а вот пациентам с подтвержденным COVID-19 необходимо обращаться в неотложную и скорую помощь. В случае если ваша поликлиника не работает в составе амбулаторных центров, необходимо прийти на прием в любую другую в своем районе.

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Если тест - положительный, но нет признаков заболевания

Если вы вакцинированы или ревакцинированы меньше 6 месяцев назад либо переболели менее полугода назад и при этом у вас положительный мазок на COVID-19, но нет признаков заболевания, - в этой ситуации не требуется лечения и может быть получен листок нетрудоспособности, если вы работаете. Но: - необходима самоизоляция;

- рекомендуется измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.

Есть симптомы ОРВИ, но нет результатов ПЦР-теста

Если у вас есть симптомы ОРВИ, но нет результатов ПЦР, вы не относитесь к группе риска, вам меньше 65 лет, не имеете хронических заболеваний - диабета, гипертонии, у вас нет избыточной массы тела, - оставайтесь дома.

Следует

- Самоизоляция. Чтобы открыть больничный, позвоните в свою поликлинику (в каждой работают call-центры).

- Проветривайте помещение не реже одного раза в три часа.

- Соблюдайте питьевой режим - выпивайте 1,5 - 2 литра воды в сутки при повышенной температуре тела.

- Измеряйте температуру три раза в день, можно записывать результаты измерений.

- При возможности проверяйте сатурацию - нормальный показатель должен быть не меньше 95 -96%.

- Возможно использование противовирусных препаратов, но беременным лекарства назначаются только по рекомендации врача при очной консультации.

- При насморке можно использовать сосудосуживающие препараты, например, спрей на основе морской воды. При боли в горле можно применять простые антисептики, которые отпускаются без рецепта врача. При повышении температуры можно использовать жаропонижающие препараты. Также рекомендуется принимать витамины С и D.

- Антибактериальная терапия - только по назначению врача.

- Если температура повысилась более 38 градусов и не снижается в течение двух дней при приеме жаропонижающих препаратов, позвоните в call-центр и вызовите врача.

- Если появились одышка, чувство нехватки воздуха, сатурация снизилась ниже 95 %, вызывайте скорую помощь.

Если вы входите в группу риска

Если у вас есть хронические заболевания или избыточная масса тела, вам больше 65 лет и у вас нет симптомов ОРВИ, все равно - оставайтесь дома.

- Соблюдайте питьевой режим. Для профилактики можно применять спрей на основе морской воды.

- При появлении симптомов ОРВИ - повышенной температуры, боли в горле, насморке - вам необходимо сообщить об этом в поликлинику.

- При появлении одышки - вызвать скорую помощь.

Согласно временным рекомендациям, пациентам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания показана госпитализация при любой тяжести заболевания.

Если вы не вакцинированы и не болели

Если вы не вакцинированы и не переболели коронавирусом или болели им более полугода назад, при появлении любых признаков ОРВИ - кашля, повышения температуры, насморка - независимо от результатов ПЦР, вы должны остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

При положительном результате теста и появлении одышки - обязателен вызов «скорой». Это может спасти от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции.

Заболел ребенок

Сейчас мы находимся на подъеме заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. По новому штамму «омикрон» 30 процентов заболевших - дети.

- Если ребенок почувствовал недомогание - оставьте его дома, не посещайте детский сад или школу.

- Не занимайтесь самолечением, не давайте ребенку антибиотики, они назначаются только по согласованию с врачом.

- Если першит в горле, можно применять простые антисептики, которые отпускаются без рецепта врача. При насморке можно использовать спрей на основе морской воды.

- В случае ухудшения самочувствия, появления температуры - обращайтесь к врачу.

- При появлении у ребенка одышки, побледнения, резкого повышения или снижения температуры необходимо вызвать «скорую».

Кому можно прийти в поликлинику

Приходить на прием в поликлинику можно самостоятельно, если у вас отрицательный тест на ковид, температура не выше 38 градусов, насморк, боль в горле, кашель или головная боль. С 1 февраля пациентов с ОРВИ в легкой форме принимают по месту жительства во всех поликлиниках Перми, кроме закрытых поликлиник по улицам Панфилова, 20, Грачева, 12Е, Запорожская, 5/7, Никулина, 10, Монастырская, 159.

ВАЖНО!

Как человеку понять, какое у него заболевание?

В аптеках появились экспресс-тесты, примерная стоимость которых 900 рублей. Можно пройти аналогичный тест в частной лаборатории. Это будет стоить 1600 рублей. После получения результатов действовать по инструкции: обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где привиться на этой неделе?

ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б. До 6 февраля с 15.00 до 18.00 («ГамКовидВак», «Спутник Лайт»).

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114. До 6 февраля с 11.00 до 17.00 («ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»).