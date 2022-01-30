Ленд-арт-художник Николай Полисский приятно удивился, что в Прикамье решили обновить «Пермские ворота»

Этот арт-объект уже десять лет вызывает споры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми всколыхнулась новая волна дискуссии по поводу «Пермских ворот» - 12-метрового арт-объекта из бревен, установленного в Саду камней неподалеку от железнодорожного вокзала. В 2011 году некоторые горожане были решительно против его установки, называя монумент «деревянной табуреткой».

На этот раз пермяков взбудоражило известие, что на его реставрацию выдели 18 миллионов рублей – ровно вдвое больше, чем на постройку.

С виду конструкция из бревен довольно сложная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Минкульте объяснили, что размер суммы вызван подорожанием древесины, и что большинство бревен арт-монумента сгнили и требуют замены. Там также напомнили, что в ходе торгов подрядчики могут согласиться произвести работы за меньшие деньги.

Однако некоторые пользователи соцсетей высказали опасение, что аукцион поневоле будет «заточен» под авторов этого арт-объекта. Мол, он настолько сложен в изготовлении, что сторонние организации, разобрав «Пермские ворота», не смогут вновь собрать эту конструкцию из бревен в прежнем порядке.

Под Калугой Николай Полисский создал самый большой в Европе арт-парк. Фото: страница ВК АСР «Центр»

- «Пермские ворота» собираются реставрировать? Это очень приятное известие! – отреагировал на наш вопрос автор арт-объекта Николай Полисский. – Я помню, какая драка была лет десять назад в Перми по его поводу.

65-летний художник сейчас живет и работает в созданном им арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области, где занимается арт-лендом – художественным преображением ландшафта. Он напомнил, что в свое время предупреждал: арт-монумент в Перми может простоять лет пять, если его регулярно не обрабатывать антисептиками.

Николай Полисский заверил, что для реставрации памятника не потребуется каких-то особых ухищрений.

- Я изначально ориентировался на то, чтобы это был «народный» арт-объект, чтобы его могли построить любые толковые мужики с руками, - объяснил он. – В 2011 году тоже по аукциону выбрали подрядчиков – пермскую строительную фирму, названия которой я сейчас даже не помню. Если потребуется, я готов предоставить эскизы и макет постройки - они у меня сохранились. Что могу пожелать? Подрядчикам надо бы выбрать древесину посуше и пропитать ее хорошенько каким-нибудь защитным составом, тогда «Пермские ворота» еще долго послужат пермякам.

Пермяки и гости города уже 10 лет делают селфи возле нашумевшего арт-объекта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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