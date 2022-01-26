Деревянные «Пермские ворота, построенные за 9 миллионов рублей, отреставрируют за 18 миллионов

"Пермскими воротами" до сих пор одни восторгаются, другие клянут их. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А может быть, так и надо? Установленные десятилетие назад в Саду камней «Пермские ворота» до сих пор будоражит умы горожан.

Когда летом 2011 года появился этот 12-метровый арт-объект при выходе в город с вокзала, пермяки разделились на два лагеря. Одни возмущались, что 9 миллионов рублей, потраченных на эту «деревянную табуретку» это уж слишком, и кляли на чем свет стоит «гельмановскую» культурную революцию. Другие уверяли, что деревянная триумфальная арка станет неплохим брендом города.

Однажды противники "Пермских ворот" пытались сжечь их. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Художник Николай Полисский успокаивал недовольных, уверяя, что бревенчатая скульптура не вечная и простоит от силы лет пять. А тем, кому «Пермские ворота» пришлись по душе, объяснял, что его вдохновили рассказы о пермских лесах и плотах, которые сплавляли по Каме.

Мало-помалу страсти поутихли. Арт-объект поставили на баланс Музея современного искусства PERMM. Горожане и гости города делали селфи на фоне деревянных ворот и вырезали надписи на бревнах.

Девятью миллионами, затраченными на постройку, дело, однако, не ограничилось. Уже в 2014 году на реставрацию арт-объекта выделили 300 тысяч рублей - вандалы пытались поджечь деревянное строение. К счастью, благодаря антипиреновой пропитке пожара не случилось, и обугленные бревна пришлось лишь немного подскоблить.

Все эти бревна, скорее всего, придется уложить заново. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Эмоции всколыхнулись снова, когда в прошлом году власти выделили в бюджете 15 миллионов рублей на реставрацию арт-объекта.

- Разобрать и банек настроить! – возмущались некоторые пользователи соцсетей. – Или выгодно продать подорожавшую древесину!

- «Пермские ворота» городу нужны, они стали узнаваемым брендом! – не соглашались с ними оппоненты.

В краевом Минкульте объяснили, что реставрировать арт-объект в любом случае придется, поскольку он находится на балансе государственного музея. Вокруг «Пермских ворот» установили ограждение. Но ремонтные работы, запланированные на осень прошлого года, все не начинались.

В конце концов, пермякам растолковали, что задержка связана с подорожанием древесины. Как выяснилось, большинство бревен попросту сгнили, и их придется заменить. В ведомстве сделали корректировку стоимости реставрационных работ – начальную цену контракта увеличили до 18 миллионов рублей.

- В ходе аукциона эта сумма может и уменьшиться, - сообщили в Минкульте. – По условиям контракта подрядчик должен отреставрировать «Пермские ворота» до конца года.

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