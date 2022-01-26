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Общество26 января 2022 14:12

Деревянные «Пермские ворота, построенные за 9 миллионов рублей, отреставрируют за 18 миллионов

Стоимость реставрации пермского арт-объекта из бревен возросла из-за подорожания древесины
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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"Пермскими воротами" до сих пор одни восторгаются, другие клянут их.

"Пермскими воротами" до сих пор одни восторгаются, другие клянут их.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А может быть, так и надо? Установленные десятилетие назад в Саду камней «Пермские ворота» до сих пор будоражит умы горожан.

Когда летом 2011 года появился этот 12-метровый арт-объект при выходе в город с вокзала, пермяки разделились на два лагеря. Одни возмущались, что 9 миллионов рублей, потраченных на эту «деревянную табуретку» это уж слишком, и кляли на чем свет стоит «гельмановскую» культурную революцию. Другие уверяли, что деревянная триумфальная арка станет неплохим брендом города.

Однажды противники "Пермских ворот" пытались сжечь их.

Однажды противники "Пермских ворот" пытались сжечь их.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Художник Николай Полисский успокаивал недовольных, уверяя, что бревенчатая скульптура не вечная и простоит от силы лет пять. А тем, кому «Пермские ворота» пришлись по душе, объяснял, что его вдохновили рассказы о пермских лесах и плотах, которые сплавляли по Каме.

Мало-помалу страсти поутихли. Арт-объект поставили на баланс Музея современного искусства PERMM. Горожане и гости города делали селфи на фоне деревянных ворот и вырезали надписи на бревнах.

Девятью миллионами, затраченными на постройку, дело, однако, не ограничилось. Уже в 2014 году на реставрацию арт-объекта выделили 300 тысяч рублей - вандалы пытались поджечь деревянное строение. К счастью, благодаря антипиреновой пропитке пожара не случилось, и обугленные бревна пришлось лишь немного подскоблить.

Все эти бревна, скорее всего, придется уложить заново.

Все эти бревна, скорее всего, придется уложить заново.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Эмоции всколыхнулись снова, когда в прошлом году власти выделили в бюджете 15 миллионов рублей на реставрацию арт-объекта.

- Разобрать и банек настроить! – возмущались некоторые пользователи соцсетей. – Или выгодно продать подорожавшую древесину!

- «Пермские ворота» городу нужны, они стали узнаваемым брендом! – не соглашались с ними оппоненты.

В краевом Минкульте объяснили, что реставрировать арт-объект в любом случае придется, поскольку он находится на балансе государственного музея. Вокруг «Пермских ворот» установили ограждение. Но ремонтные работы, запланированные на осень прошлого года, все не начинались.

В конце концов, пермякам растолковали, что задержка связана с подорожанием древесины. Как выяснилось, большинство бревен попросту сгнили, и их придется заменить. В ведомстве сделали корректировку стоимости реставрационных работ – начальную цену контракта увеличили до 18 миллионов рублей.

- В ходе аукциона эта сумма может и уменьшиться, - сообщили в Минкульте. – По условиям контракта подрядчик должен отреставрировать «Пермские ворота» до конца года.

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