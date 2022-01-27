Агрессивный грипп плюс омикрон: особенности предстоящего эпидсезона в Пермском крае

Профессор ПГМУ Ирина Фельдблюм выступила в прямом эфире Радио «КП» Фото: Ирина АВЕРКИНА

Ежесуточное число заболевших коронавирусом в Пермском крае приближается к двум тысячам. Но резкий рост ковида - не единственная опасность, подстерегающая пермяков в этом эпидемиологическом сезоне. О том, что ожидает жителей региона в ближайшее время в эфире Радио «КП» (96,6FM) рассказала эпидемиолог, профессор ПГМУ Ирина Фельдблюм.

«Гонконгский» грипп вытеснил собратьев

- Этот эпидсезон у нас будет особенным, - отметила профессор. – Идет подъем обычных ОРВИ, одновременно с ними активно циркулируют вирусы гриппа. И практически впервые за весь период пандемии мы встречаемся с одновременным распространением вирусов SARS-CoV-2 и гриппа.

В 2020 году пермяки впервые столкнулись с ковидом в марте, когда эпидемический подъем гриппа уже прошел. В 2021 году благодаря тому, что осенью около 60 процентов населения сделали прививки против гриппа, зимой-весной в крае регистрировались только отдельные случаи болезни. И «схватка» между вирусами SARS -CoV-2 и гриппа завершилась в пользу COVID-19, который сумел вытеснить соперника.

- А в 2022 году ситуация, скорее всего, будет совершенно другой, - считает Ирина Фельдблюм. - Во-первых, вирус гриппа начал циркулировать очень рано – в августе. Никогда так рано мы не сталкивались с ним. Во-вторых, обычно циркулируют четыре штамма гриппа, и поэтому мы используем квадривалентную вакцину. Сегодня в структуре распространения гриппа идет сильный сдвиг в сторону одного штамма - АН3N2. А это говорит о том, что данный штамм стал сильнее и выдавливает другие, вытесняет их и расчищает себе путь.

АН3N2 принято называть «гонконгским». Вроде бы, какая нам разница – один штамм гриппа или четыре? Но на самом деле это означает, что победил самый сильный, самый агрессивный штамм, обладающий повышенным патогенным потенциалом.

И одновременно с ним будет циркулировать SARS -CoV-2. Что ожидает пермяков при такой совместной атаке двух вирусов?

- Не исключено возникновения такой инфекции, при которой человек может заболеть одновременно и гриппом, и COVID-19, - объясняет профессор Ирина Фельдблюм.

Заразность - колоссальная

Сейчас на Прикамье наступает пятая волна коронавируса, которая обусловлена штаммом омикрон. Пока официально в регионе подтверждено чуть более 60 случаев омикрона. Но сколько среди заболевших инфицированы именно этим штаммом на самом деле, сказать сложно.

- На уровне региона в каждом случае определить что это: омикрон или дельта - не представляется возможным, - говорит эпидемиолог. - Анализ проводится только в столичных лабораториях. И каждый регион отправляет туда некоторое количество материала для подтверждения. Сейчас разрабатывается экспресс-тест, непосредственно определяющий омикрон. Может быть, в ближайшее время мы также сможем работать с этим тестом.

Штамм омикрон характеризуется колоссальной контагиозностью. Его заражаемость выше предыдущих штаммов в 5- 8 раз.

- Вирус мутирует, и его заразность зависит от восприимчивости населения, - рассказала Ирина Фельдблюм. - Если люди к нему восприимчивы, контагиозность будет нарастать, если же нет – слабеть. Одной из хороших новостей является то, что из-за произошедших мутаций патогенный потенциал омикрона ослаб. У заболевших регистрируются легкие формы болезни. Но этот вирус все равно будет опасен для людей 65+ и с хроническими заболеваниями.

Две вакцины «в одном флаконе»

Защита от болезни известна – прививка. Если вы переболели коронавирусом или прошли курс вакцинации шесть и более месяцев тому назад, стоит увеличить свою защиту за счет бустерных прививок. Потому что иммунитет к болезни после шести месяцев ослабевает, К бустерным прививкам относится Спутник Лайт, его делают однократно и там содержится небольшая доза вакцины.

Но вот вопрос – сейчас, когда грядет эпидемия гриппа, стоит ли делать прививку и какую?

- В Европе делают одновременно две прививки – и от гриппа, и от ковида, - говорит эпидемиолог. - Сейчас у нас тоже разрабатывается двойная вакцина, что называется «в одном флаконе» - и от гриппа, и от коронавируса. Но пока ее нет, конечно, можно сделать в один день прививки и от гриппа, и от коронавируса. Но лучше выдержать между ними интервал. Сейчас сделать от гриппа, а через месяц - от коронавируса.

Конечно, оптимальный вариант – делать все прививки до эпидемии. Но если вы ранее не успели или не захотели пройти вакцинацию от гриппа, а теперь «созрели», можно сделать ее и сейчас.

- Но для выработки иммунитета от гриппа надо 10-14дней, - уточняет Ирина Фельдблюм. - Так что для того, чтобы не заболеть при контакте с больным человеком, надо будет в это время себя поберечь - не ходить на массовые мероприятия, носить маски.

Кстати, надо иметь в виду, что прививка защищает не только от конкретного заболевания. По словам Ирины Фельдблюм, исследования ученых доказали существование феномена тренировочного иммунитета. Прививки, к примеру, от кори или БЦЖ от туберкулеза, стимулируют врожденный иммунитет человека, и его иммунная система начинает работать более активно.