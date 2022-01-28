Вакцинация детей и подростков с 12 до 17 лет от COVID-19 вошла в национальный календарь по эпидпоказаниям

Главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Юлия Власова.

Главный врач ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Юлия Власова рассказала на "Эхо Перми" о том, какие нововведения включены в национальный календарь профилактических прививок и как будет организована вакцинация.

- Юлия Борисовна, давайте поговорим об изменениях в национальном календаре прививок. Правильно ли я понимаю, что центральной новостью стало попадание в календарь прививки от коронавируса?

- Не совсем так. У нас есть приказ, который вступил в силу с этого года. Он утверждает два перечня профилактических прививок: первый - национальный календарь, который обязателен для всех категорий указанных там граждан. Он - оптимально выверенный, включает в себя вакцинацию от наиболее часто встречающихся и опасных инфекционных заболеваний. В первую очередь, это инфекции детского возраста. Он существует достаточно давно. С этого года в действие вступили определенные корректировки.

Прививка от коронавируса вошла во вторую часть приказа, которая называется «Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- То есть прививка обязательна?

- Прививка обязательна, особенно для тех категорий граждан, которые обозначены в постановлении главного санитарного врача.

- Национальный календарь прививок обновляется с определенной периодичностью?

- Можно сказать и так. Предыдущий календарь у нас существовал с 2014 года с поправками в течение 8 лет.

- Есть ли у нового календаря прививок такие кардинальные отличия, которые точно нужно знать каждому?

- У нас изменились сроки постановки вакцины. Например, если говорить о вакцинации против полиомелита, то резко, более чем в два раза укоротилась сама схема. Если раньше третью ревакцинацию проводили в 14 летнем возрасте, то теперь вся вакцинация заканчивается в шесть лет.

В новом нацкалендаре появились многокомпонентные вакцины – это прививки нового поколения. Они удобны как врачам, так и пациентам. Одной прививкой можно профилактировать сразу несколько инфекций. Например, нам поступила вакцина «Вактривир» - корь, краснуха, эпидемический паротит – сразу от трех инфекций в одной прививке. Есть пятикомпонентная прививка «Пентаксим» - там всем известная АКДС и добавилась вакцина от полиомелита и гемофильной инфекции, которая вызывает менингит.

- Получается, рано или поздно мы дойдем до мечты всех фантастов – прививка от всех болезней?

- Будем стремиться!

- В принципе, это реально?

- Возможно, рано или поздно мы к этому придем. На сегодняшний день в нацкалендаре прививки от 12 инфекций. Схема у каждой своя. В основном, это дети самого раннего возраста. И дальше схема прописана до взрослого состояния. У взрослых людей, в основном, ревакцинация. Если нет сведений о ранее поставленных прививках, или человек не прививался в раннем возрасте, то для него актуальна уже вторая часть календаря - прививки по эпидпоказаниям. Она как раз направлена, в основном, на взрослых.

- Есть ли примерное количество прививок, которые человек с 0 до 18 лет должен получить обязательно?

- Есть национальный календарь прививок – это обязательные прививки с оптимально выверенными интервалами вакцинации и ревакцинации. В возрасте от 0 до 18 лет – это вышеупомянутые 12 инфекций. А, например, от дифтерии и столбняка человек должен ревакцинироваться каждые 10 лет всю оставшуюся жизнь.

- Если человек даже не помнит, когда в последний раз делал прививки от дифтерии и столбняка, ему надо пойти и ревакцинироваться?

- Можно пойти на ревакцинацию. Но есть еще один вариант – сдать кровь на антитела к этим инфекциям и посмотреть, если ли защитный титр антител. Если он есть – можно некоторое время жить спокойно.

- Давайте представим такую ситуацию: есть обычный взрослый человек, хорошо относящийся к прививкам. Но совершенно неорганизованный и не имеющий понятия о том, что творится в его организме. Как в данном случае понять, какими вакцинами необходимо воспользоваться в первую очередь, какими – во вторую и так далее?

- Этот вопрос решается медицинской организацией по месту жительства. Ваш лечащий врач в обязательном порядке ведет учет прививок, которые вам были поставлены в течение жизни. Есть прививочный сертификат, который хранится в поликлинике по месту жительства. Сейчас он приобрел электронный вид. На портале «Госуслуги» мы все можем увидеть свой прививочный сертификат. Пока в нем есть сведения только о вакцинации от COVID-19. Основную часть прививок вам должны были поставить до 18-летнего возраста. Эту информацию обычно передают во взрослую поликлинику, и информация хранится в поликлинике. Вы можете обратиться в поликлинику по месту жительства, и вам расскажут, чем и когда вы прививались. То, что рекомендуется Национальным календарем прививок, необходимо ставить.

- Поговорим про антиваксеров. Это явление не последнего года и даже не последних пяти лет. Когда не было ковида, антиваксеры были, и для врачебного сообщества еще тогда немало головной боли приносили. Достаточно вспомнить вспышки кори – болезни, которой в советские годы не существовало вообще по причине массовой вакцинации. Насколько такие люди проблемны сейчас?

- Эти люди создают определенную угрозу здоровью всех остальных. В том числе потому, что их идеи в обществе быстро распространяются. И наша задача, прежде всего «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики», развенчать мифы, убедить людей в полезности вакцинации, риске отказа от прививок. Рассказать о последствиях отказа и тяжелом течении заболеваний в этом случае, различных осложнениях.

- Представьте себе такую ситуацию: у двух антиваксеров родились дети, которые до определенного возраста обходятся без прививок. Но в один момент понимают, что родители были неправы, и нужно срочно возвращать себя в нормальное состояние. Что делать с такими, уже взрослыми людьми, у которых нет прививок. Или нет никакой информации о собственной вакцинации.

- Здесь нам в помощь приказ о национальном календаре прививок. В части, касающейся взрослых людей с 18-летнего возраста, как раз идет речь о том, что они вакцинируются от наиболее опасных инфекций в том случае, если у них нет информации о прививочном анамнезе. И если ранее у них прививок не было, они должны последовательно прививаться по этому календарю.

- Если у человека нет сведений о ранее поставленных прививках, не будет ли в таком случае риска для здоровья, если он дважды сделает прививку?

- Такого риска нет.

- Расскажите, что еще нового появилось в нацкалендаре прививок?

- Главное нововведение - это вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. В календарь по эпидпоказаниям включена прививка от COVID-19 для детей и подростков с 12 до 17 лет включительно.

- Я правильно понимаю, что эта прививочная кампания будет проходить в учебных заведениях? Это будет сделано централизованно?

-Да, но особенность детской вакцинации от коронавирусной инфекции в том, что она исключительно добровольная. Обязательно должно быть письменное заявление от одного из родителей или законных представителей. На основании письменного заявления оформляется добровольное информированное согласие на прививку, и после этого ребенок вакцинируется. В Пермский край поступила вакцина для детей и подростков «Спутник - М». Она, как и «Спутник V», двухкомпонентная. В ней снижено содержание вирусного антигена. Ставится прививка двукратно с интервалом 21 день.

- Как будет проходить вакцинация детей в школах. Например, будет ли проводиться врачебный осмотр, выявляться противопоказания?

- В обязательном порядке. В приказе с национальным календарем прививок есть приложение, разъясняющее порядок проведения вакцинации. Любая прививка обязательно сопровождается информированным добровольным согласием - до 14 лет его дают родители, после подросток имеет право дать согласие сам. Осмотр перед прививкой также обязателен. Он проводится врачом или фельдшером – это измерение температуры тела, сатурации, исследование основных систем – пульс, давление и другие. Врач уведомляет о возможных побочных эффектах – гриппоподобный синдром, болезненность в месте инъекции. Также дается информация о последствиях отказа от прививки. И только после этого проводится постановка вакцины.

- Сколько времени, с учетом осмотра каждого ребенка, уйдет у одного класса на этот процесс? Наверное, неделя, не меньше?

- В школах процесс вакцинации детей – отлаженная процедура, которая проводится ежегодно. Кроме того, у медика уже есть вся информация о состоянии ребенка. С учетом всего этого, процесс занимает не так уж много времени.

- Вы говорите, что вакцинация детей проводится добровольно. А в случае взрослых есть такие, кому прививку нужно сделать обязательно?

- Конечно. Несмотря на то, что прививка от коронавируса ставится по эпидпоказаниям, если в регионе действует постановление главного санитарного врача, в котором прописаны контингенты, подлежащие обязательной вакцинации, то этой категории граждан прививка ставится обязательно. Прежде всего, это работники, которые по долгу службы ежедневно общаются с большим количеством людей – из социальной, медицинской, торговой и транспортных сфер, специалисты многофункциональных центров. И так далее.

- В профессиональной сфере это происходит так: либо ты ставишь прививку, либо не выходишь на работу. Могут ли медработники самостоятельно прийти к тем, кто подлежит обязательной вакцинации, но не пришел на прививку?

- Конечно, нет. В любом случае перед прививкой мы получаем информированное добровольное согласие. Но хочется отметить, что для маломобильных граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность вакцинации на дому. Для этого можно оставить заявку в поликлинике по месту жительства.

- Назовите, по вашему мнению, наиболее важные прививки, которые нужно делать любому человеку в течение жизни.

- Здесь не может быть мнения специалиста. Есть национальный календарь прививок, утвержденный приказом Минздрава. Здесь есть прививки, которые в определенных возрастных категориях нужно ставить своим детям и самим взрослым. Обязательной на сегодняшний день считаю прививку от коронавирусной инфекции. Сейчас мы ждем эпидемию гриппа параллельно с коронавирусом, поэтому прививаться от гриппа я также рекомендую. И обязательны сезонные прививки – например, от клещевого энцефалита.

- Есть ли какие-то вакцины, которые пока не вошли в нацкалендарь, но планируется включить в ближайшем будущем?

- Мы ожидаем, что в ближайшем будущем планируется включить в нацкалендарь прививок вакцинацию от папилломавирусной инфекции. Прививать будут подростков – девочек и мальчиков с 14-летнего возраста. Многие сейчас уже знают, что в большом проценте случаев - порядка 70 процентов - рак шейки матки ассоциирован папилломавирусной инфекцией определенных типов. Поэтому очень важно, чтобы эта прививка попала в национальный календарь. И, таким образом, появилась специфическая профилактика одного из онкологических заболеваний.

- Ну и немного отступая от нашей основной темы, у нас в стране много таких Центров общественного здоровья и медицинской профилактики?

- В каждом регионе есть центр общественного здоровья медпрофилактики.

- Как мы смотримся на фоне остальных?

- Такие рейтинги пока не проводятся. Я считаю, что наш Центр на достойном уровне. Мы идем в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» (прим. – проект является частью национального проекта «Демография») не скажу что с опережением, но все контрольные точки выполняем. Поставленных целей достигаем.