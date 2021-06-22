Предполагалось, что «Пермские ворота» простоят пять лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Один из наиболее неоднозначных арт-объектов города - «Пермские ворота» - требует реконструкции. Этому сооружению исполнилось 10 лет. И с декабря прошлого города арт-объект находится в аварийном состоянии.

«Пермские ворота» построили в июне 2011 года к фестивалю «Белые ночи в Перми» из пяти с лишним тысяч бревен.

Многим пермякам полюбился этот арт-объект. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Хаос бесконечного множества сплавных бревен, который, тем не менее, четко стоит на своих четырех ногах, - так позиционировал свое творение художник Николай Полисский.

«Пермские ворота» вызвали у пермяков разные эмоции. Одним нравилось, что на въезде в город появилась такая необычная конструкция, представляющая собой четыре буквы «П». Другие обозвали арт-объект «Деревянной табуреткой». А уж когда узнали, что на его создание ушло 9 миллионов рублей, возмущению не было предела. Трое вандалов даже пытались сжечь деревянное сооружение. В ноябре 2011 года они облили основание «ворот» бензином и подожгли. Но арт-объект не пострадал, так как был обработан огнезащитным составом.

Предполагалось, что «Пермские ворота» простоят пять лет.

- Если объект не понравится, его можно снести, - заметил во время открытия Николай Полисский.

Но вот истекли уже и 10 лет. Но обветшавшие «ворота» решили не сносить, а реставрировать. В музее современного искусства PERMM, на балансе которого находится арт-объект, сообщили, что на реконструкцию «Пермских ворот» может потребоваться 14 - 15 миллионов рублей.

На создание «Пермских ворот» потратили 9 миллионов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это сообщение вызвало бурю в соцсетях.

«Разобрать и банек настроить», «Древесина подорожала в два раза, можно выгодно продать», - изощрялись пермяки в издевательских предложениях по поводу дальнейшей судьбы арт-объекта.

«Классная штука! Что, у нас много таких ништяков в городе?», «Перми нужны узнаваемые арт-объекты, а «Пермские ворота» уже стали такими», - отвечали другие.

- Арт-объект будем ремонтировать. Других решений и быть не может, так как объект находится на балансе государственного музея, - прокомментировали в Минкульте Пермского края. - Будет проведена полная реконструкция объекта. Смета работ пока уточняется. А сроки уже известны - с осени 2021 года по 2022 год.