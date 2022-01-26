Экс-зампредседателя правительства Пермского края Елену Лопаеву арестовали по делу о мошенничестве

Елена Лопаева. Фото: личная страница бывшего вице-премьера в Facebook

В среду, 26 января, избрали меру пресечения бывшему зампреду правительства Пермского края Елене Лопаевой. По решению суда ее арестовали на два месяца до 23 марта.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в минувший понедельник в одном из столичных офисов. Бывшего вице-премьера подозревают в хищении средств из благотворительного фонда "Содействие ХХI век". По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век» и похитила более 50 миллионов рублей. Потерпевшей стороной по делу признана компания «Лукойл».

Кто такая Елена Лопаева

Елена Лопаева родилась в Перми в 1969 году. Работала в Соликамске, на заводе имени Дзержинского в Перми, позже - в комитете по культуре и искусству администрации Перми и комитете социальной защиты населения администрации Пермской области. В 2013 году госпожа Лопаева перебралась в Москву, где работала в департаменте экономической политики и развития. В 2017 она вновь вернулась в Пермь и заняла должность зампредседателя правительства региона. А в феврале 2020 года Лопаева уволилась с высокопоставленной должности и уехала в Москву.

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