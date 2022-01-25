«Карта заблокирована в связи со смертью клиента». В Пермском крае пенсионный фонд «похоронил» полицейского-кинолога

Александр Трошин. Фото из личного архива мужчины

38-летний Александр Трошков - бывший полицейский-кинолог патрульно-постовой службы отдела МВД России по Лысьвенскому району. С 2004 года мужчина добросовестно нес службу в правоохранительных органах вместе со своим верным напарником - немецкой овчаркой Атаманом. Только за первый год работы по подозрению в преступлениях им были задержаны пятнадцать человек и еще один, числившийся в федеральном розыске. А в 2013 году Александр вынес на руках из объятой огнем квартиры 41-летнего мужчину, за что был удостоен премии.

Александр с Атаманом. Фото из личного архива мужчины

На работе Александра ценили и уважали, но в 2019 он оставил службу, а спустя год с ним произошел несчастный случай. Александр получил черепно-мозговую травму и потерял речь. Мужчина оформил пенсию по инвалидности и ежемесячно получал от государства 14, 651 тысячу рублей. Это был его единственный источник дохода.

- Пенсию Саше переводят 15 числа каждого месяца, - рассказывает супруга Александра Анита - Но в назначенный день деньги не пришли, мы не стали переживать, списав задержку на новогодние праздники. На карте была кое-какая сумма и 17 января мы пошли в магазин. На кассе выяснилось, что карта мужа заблокирована. Мы тут же пошли в местное отделение банка, сотрудники проверили данные и сказали, что карта заблокирована "В связи со смертью клиента". У нас был шок. Да и сотрудники банка мягко говоря были очень удивлены. Девушка, что нас обслуживала, сказала, что впервые за 10 лет работы видит подобное. Нам быстро разблокировали карту и дальше мы стали выяснять, кто "похоронил" мужа и как теперь получить пенсию.

Фото предоставлено Анитой

Супруги пошли в пенсионный фонд, где им сказали, что информация о смерти Александра поступила к ним из ЗАГСа, но ничего сделать они не могут и посоветовали обратиться в орган регистрации браков.

- В ЗАГС мы уже не пошли - устали бегать туда-сюда, - возмущается Анита. - Вернулись домой, и я решила опубликовать нашу историю у себя на странице в соцсети. Я даже и подумать не могла, что после этого наша ситуация разрешится - писала исключительно повеселить друзей. После публикации мою запись выложили в одном из городских пабликов и вскоре под записью ответили сотрудники пенсионного фонда. Они принесли извинения, сказали, что восстановили данные супруга и перечислили пенсию.

Ответ от пенсионного фонда. Фото предоставлено Анитой

Деньги Александру действительно пришли, но на две тысячи меньше положенного. Тогда Анита пошла в прокуратуру и в суд. В первую инстанцию девушка обратилась с просьбой провести проверку и выяснить, кто же все-таки виноват в "смерти" ее мужа, а в суд - с просьбой возместить моральный ущерб - чтобы добиться заслуженной пенсии, она с супругом оббегала полгорода.

- Сегодня мужу позвонили из пенсионного фонда и сказали, что перевели недостающие две тысячи, - рассказывает Анита. - Но заявление из суда я забирать не буду. Мы столько сил, нервов и времени потратили на то, чтобы добиться положенной выплаты. У мужа и так проблемы со здоровьем, а когда его живого "похоронили", он бедный у меня несколько дней плохо спал, весь на нервах ходил. Надеюсь, суд обяжет виновных выплатить компенсацию, на эти деньги я смогла бы купить Саше необходимые лекарства.

Супруга Александра Анита. Фото из личного архива

В пресс-службе отделения ПФР по Пермскому краю корреспонденту "КП" сообщили, что провели проверку в отделении пенсионного фонда Лысьвы и выяснили, что специалист клиентской службы допустила ошибку, когда заносила информацию о смерти однофамильца Александра Трошкова.

- Данная ошибка не является системной, - объясняют в ПФР по Пермскому краю. - Причиной ее возникновения является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчета пенсий в конце года. На данный момент информация в программном комплексе приведена в соответствие. Принесены устные и письменные извинения пенсионеру и его супруге.

В пенсионном фонде также объяснили, почему в январе Александр Трошков получил пенсию на две тысячи меньше положенной.

- По первоначальным данным, поступившим от МСЭ Пермского края, пенсионер был признан инвалидом только с 11 января 2022 г. Поэтому и выплата пенсии, а также ЕДВ произведена лишь с данного периода с учетом удержаний и в пределах выплатного месяца, - объясняют в ПФР по Пермскому краю. - В дальнейшем от МСЭ поступила уточненная дата продления инвалидности. И сейчас пенсионеру сделана доплата к пенсии и ЕДВ, начиная с 1 января 2022 года. К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия. В целях недопущения в дальнейшем подобных ситуаций руководителем клиентской службы в Лысьве и начальником отдела выплаты пенсий и социальных выплат Отделения ПФР по Пермскому краю проведены внеочередные профессиональные учебы со всеми специалистами подразделений, дополнительно специалисты направлены на стажировку в профильные отделы Отделения ПФР.

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