Признали живой и присвоили QR-код: Пермячку поздравили с выздоровлением спустя 12 дней после смерти

Зоя Васильевна. Фото предоставлено родственниками

- У Зои Васильевны был личный кабинет на Госуслугах, прикрепленный к электронной почте моей свекрови, именно на него через 12 дней после ее смерти пришло уведомление: «Поздравляем, Зоя Васильевна, с выздоровлением, вы можете зайти на Госуслуги за своим qr-кодом». После этого мы мягко сказать опешили, - рассказывает жительница Перми Анастасия Нелюбина.

72-летняя Зоя Васильевна жила в Лысьве - небольшом городе Пермского края. Два года назад у нее умер супруг и заботу о пенсионерке взяли на себя дети и супруга ее внука - Анастасия Нелюбина. Все они жили в Перми, поэтому каждый день не могли навещать Зою Васильевну, но ежедневно созванивались и спрашивали о ее самочувствии. 2 ноября пенсионерка пожаловалась на сонливость. Ни температуры, ни кашля, у нее не было. Но практически весь день она проспала, что было для нее нетипично.

- Когда на следующий день Зое Васильевне позвонила свекровь, та сказала, что у нее поднялась температура, но ни до «скорой», ни в больницу дозвониться она не может, - рассказывает Анастасия Нелюбина. - Я поехала к ней, чтобы помочь вызвать врача. Температура у бабушки поднялась уже до 38,7 градусов. В 103 я не дозвонилась, поэтому пришлось звонить в 112. Мне ответили, что врачи приедут в течение дня. Мне пришлось вернуться в Пермь, так как дома меня ждали дети, но я велела бабушке не отказываться от госпитализации. Приехавшие врачи «скорой» сказали: «Для чего вы нас вызвали? Вызывайте участкового!» Бабушка сказала, что не может ни до кого дозвониться. Врачи ответили: «Пытайтесь» и уехали.

На следующий день к Зое Васильевне приехала дочь и вызвала участкового врача. После осмотра доктор взял у пенсионерки мазок и назначил лечение: антибиотики, противовирусные, при температуре - парацетамол и аспирин, рекомендовал обильное питье и удалился.

- Препараты свекровь давала ей по часам, принуждала пить воду, - вспоминает Анастасия. - Обсуждали переезд поближе к нам. Бабушка не очень хотела переезжать, так как эта квартира была с дедушкой их семейным гнездышком. Но потом согласилась. Начали подготавливать вещи, документы, решать вопрос с машиной. Дата переезда была назначена на 9 ноября. За день до переезда ничего не предвещало беды, свекровь с бабушкой позавтракали, начали обсуждать планы после выздоровления, а в 16:00 ей пришел положительный тест на коронавирус. Бабушка, конечно, занервничала, но свекровь ее быстро успокоила. Посидели, поговорили, свекровь заплела ей косу и начала собирать вещи для переезда. Зоя Васильевне в это время пела дочке песни. А в 22:00 ей стало плохо и она перестала дышать. Свекровь вызывала «скорую» и параллельно делала искусственное дыхание. Через 20 минут приехали врачи, но сделать они уже ничего не смогли.

Свидетельство о смерти. Фото предоставлено родственниками Зои Васильевны

Согласно результатам медицинского заключения, причиной смерти Зои Васильевны стали инфаркт, диабет и пневмония. Через два дня женщину похоронили. А через 12 дней в ее личный кабинет на Госуслугах пришло уведомление: «Поздравляем вас, Зоя Васильевна, с выздоровлением, можете зайти на Госуслуги за вашим qr-кодом».

- Сказать, что мы были в шоке - ничего не сказать, - возмущается Анастасия. - Там же - в личном кабинете - была и дата выздоровления - 20 октября И мы решили написать об этом в социальных сетях. Ловить на этом хайп, как некоторые люди предполагают, мы не планировали. Мы просто поделились абсурдностью ситуации. Если это ошибка, то пусть ее исправят, если же это сделано умышленно - пусть компетентные органы разберутся.

Уведомление о присвоении QR-кода. Фото предоставлено родственниками Зои Васильевны

В Министерстве здравоохранения Пермского края не стали комментировать данный случай.