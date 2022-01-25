«Треть врачей заболели, остальные еле держатся. Мы можем рухнуть»: Что происходит в пермской медицине в пятую волну ковида

Врачи пробираются до домов пациентов по заснеженным дворам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-секретарь министра здравоохранения Пермского края Марина Киршина написала пост в фейсбуке, в котором рассказывает о том, что происходит в пермской медицине:

"Кто-то из фейсбучных друзей написал: если б сегодня была война, мы бы ее не выиграли. Потому что каждый сам за себя, о других сейчас никто не думает: своя рубашка ближе к телу.

И это по-человечески понятно. Сейчас, когда «омикрон» захлестнул весь мир, и заболеваемость растет в геометрической прогрессии, каждому хочется получить медицинскую помощь в первую очередь.

И тут все средства хороши: можно сказать, что у бабушки конвульсии и температура под 40, «но только скорую ей не надо, она в больницу не хочет». Или у трехлетнего ребенка «потеря сознания, ему трудно дышать, а по 03 мы звонить не хотим, потому что в стационар увезут, а нам госпитализацию не нужно».

Есть, конечно, алгоритмы опроса у медиков неотложки и службы скорой, но, увы, не всегда они работают. Старший и юный возраст – они в безусловном приоритете. Едут.

И вот пришла к бабушке врач, сама с температурой 38, поднялась пешком на 9-й этаж, а там симпатичная семья, ухоженная бабуля. Лежит в чистой постели, и температура у нее 36,6, и врач видит, что ее не сбивали, просто у дамы явления ОРВИ, и за нее сильно испугались заботливые внуки и приврали насчет температуры.

А ребенок, к которому доктор добрался в 21.40 (это нормально при пике вызовов), уже спокойно спал, и мама не позволила его осмотреть: «Ну, он просто кашлял, все болеют, я испугалась, но кашель прошел, и теперь все хорошо. Вообще-то я больничный хочу получить, на работу сегодня не пошла. Дадите?».

Как объяснить, что болеют не только обычные граждане, но и врачи? Сегодня позвонил заведующий одной из поликлиник: «Треть врачей заболели, остальные еле держатся. Мы можем рухнуть…». А каждый пациент требует врача, и немедленно, и здесь, и сейчас.

А ведь доктора – тоже люди. Они живут среди нас, они наши родные и знакомые, и многие из них за эти неполные полтора года – уже на предельном пределе. Нельзя от них требовать бесконечных подвигов, они – не железные. Это не только ИХ война. Это и наша война.

Ни одна система здравоохранения не выдержит такой беспрецедентной атаки. Ну не рассчитана она на это – ни в Японии, ни в Англии, ни у нас. До каждого врач не дойдет, это надо понимать и по возможности снижать нагрузку хотя бы на скорую и неотложку.

Что в этой ситуации делать?

Во-первых, не обманывать и не преувеличивать состояние пациента при вызове скорой или неотложки. Как бы ни было страшно за себя и близких. Честно рассказывать о состоянии заболевшего.

Сейчас в поликлиниках открыли центры амбулаторной помощи при ковиде. В центре сделают экспресс-тест, выдадут лекарства, а если требуется, проведут первичное обследование. Если показания позволяют их посетить, лучше пойти туда, и можно не волноваться, дадут ли больничный в день заболевания. Если обращение обоснованное, лист нетрудоспособности сразу оформят, и не надо переживать, получишь ли его, если неотложка запоздала.

Помните: ваш необоснованный вызов может стоить кому-то жизни!

Упреждаю вопросы: а что будет с плановой помощью?

Она приостановлена. Ее смогут получить люди с болезнями системы кровообращения и онкологические больные.

Остальные будут ждать. Потому что сейчас надо справиться с ковидом: он тоже в перспективе дает огромное количество хронических больных. И это очень опасно. Если говорить о льготниках, то механизм выдачи им рецептов разработан. Пока – так.

Но давайте уж спросим и себя: а что мы сделали, чтобы остановить пандемию? Вакцинировались? Носили маски? Ограничивали общение и посещение людных мест?

Везде об этом кричали, предупреждали, просили. Мы-то что делали? Чья это война, ребята???"