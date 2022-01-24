«Ты понимаешь, что умер?» Создатель кунгурского Терминатора «воскресил» своего умершего дедушку и поговорил с ним

Воссоздать личность своего умершего дедушки изобретатель смог благодаря аналитической системе робота и старым видеозаписям. Фото предоставлено Александром Осиповичем

Известный на весь Пермский край программист Александр Осипович из Кунгура, создавший Терминатора, продолжает совершенствовать свое изобретение. Недавно он провел невероятный эксперимент - «Симуляция сознания», благодаря которому смог поговорить со своим умершим дедушкой.

- Дедушка!

- Я слушаю.

- Ты помнишь, как зовут твоего внука?

- Саша!

- А ты помнишь, чем твой внук занимается?

- Программирует. Мозг создает!

Ты понимаешь, что умер?

- Я знаю, ну а что делать....

Воссоздать личность своего умершего дедушки Александр Осипович смог благодаря аналитической системе Терминатора и старым видеозаписям. Программист собрал около семи часов видео со своим дедушкой, записанные при жизни, загрузил все это в робота и тот их оцифровал.

- С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст, - объясняет программист. - Потом он разделил текст на слова и предложения, и создал для себя базу знаний или так называемую эталонную база вопрос-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно. Например, когда у Терминатора нет возможности сказать который час, так как дедушка не проговаривал все цифры, из которых можно собрать ответ, робот отвечает: "Я ничего не знаю, у меня информации меньше, чем у вас". То есть робот-то дал бы ответ, но из звуковых фалов такую нарезку сделать нельзя и вот тут задача робота не ударить в грязь лицом, а как можно точнее подобрать ответ, чтобы выглядело по-настоящему.

Дедушка Александра Осиповича был очень дальновидным человеком и при жизни постоянно просил записывать и сохранять все, что он говорит. Словно зная, что в будущем внуку это пригодится.

- Никогда не забуду дедушкину фразу: «Будущее предвидеть невозможно, но его можно изобрести», - вспоминает Александр Осипович.

По мнению Александра, технология «Симуляция сознания» сможет пригодиться людям, которые тяжело переживают утрату близкого человека. Технологию можно доработать и совместить с еще одной - технологией клонирования лиц, установить ее на компьютер или ноутбук и человек, потерявший своего близкого, сможет пообщаться с ним и найти утешение.

- Думаю, что в будущем и памятники будут интерактивными, - рассуждает программист. - Каждый сможет пообщаться с личностью человека, которого уже нет в живых. Конечно, это все не сознание. В цифровом виде сознания еще нет. Это всего лишь имитация, симуляция. Сколько лет пройдет до появления такой технологии, я не знаю, но, думаю, даже то, что есть сейчас, уже можно как-то применить.

Полное видео разговора программиста со своим дедушкой можно посмотреть по ссылке.

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