Пермская галерея начала переезд

Часть реставраторов останется в прежнем здании, часть переедет на улицу Окулова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская художественная галерея начала перевозить в помещение по адресу: улица Окулова, 75 произведения из музейных фондов. Всего в бывшее здание ТЕЛТА переедут 2,5 тысячи экспонатов из запасников, а также реставрационная мастерская. Реставраторы будут сразу принимать произведения, которые туда переедут, и следить за их сохранностью.

- Это необходимая мера, - объяснила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - Запасники наши переполнены, и помимо этого мы освобождаем два помещения для богослужений Пермской епархии, поскольку все-таки мы находимся в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Переезд планируется завершить к началу марта. Напомним, к этому времени в соборе начнутся богослужения. Службы будут проходить не в основном здании, а в изолированном зале, вход в который расположен со стороны Камы. Таким образом, люди, пришедшие на богослужения, смогут заходить внутрь не через музейные залы, а через отдельный боковой вход.

Экспозиция Пермской галереи и основные фонды останутся на прежнем месте вплоть до завершения строительства нового здания галереи на Заводе Шпагина.