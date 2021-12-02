Пермская галерея должна выехать из собора к июню следующего года

Галерея выедет из здания собора Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермская галерея сидит буквально на чемоданах в ожидании переезда в новое здание. Сейчас ее фонды насчитывают около 54 тысяч экспонатов, и каждый из них потребуется подготовить, упаковать, перевезти. Часть коллекции, хранящейся в запасниках, с января начнут перевозить на площадкубывшего завода «Телта», в здание по улице Окулова, 75, где экспонаты будут реставрировать. Туда планируется направить около двух с половиной тысячи предметов.

Остальные должны переехать в новое здание, которое будет построено на Заводе Шпагина. Но по планам сдать его собираются только в 2023 году. И, по идее, до этого времени основная коллекция должна храниться в нынешнем здании. Но не придется ли ее также перевозить на «Телту»?

Напомним, здание Кафедрального собора в 2011 году было возвращено РПЦ, и вот уже десять лет галерея находится здесь на правах арендатора. И на днях в Пермской епархии сообщили, что уже в марте будущего года в соборе начнутся богослужения. Службы будут проходить не в основном здании, а в изолированном зале, находящемся с левой стороны, вход в который расположен со стороны Камы. Таким образом, люди, пришедшие на богослужения, смогут заходить внутрь не через музейные залы, а через отдельный боковой вход.

- О том, что необходимо в ближайшее время возобновить богослужения в Спасо-Преображенском соборе,заявил в октябре во время совещания, посвященного 300-летию Перми, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, - рассказал «КП» секретарь Пермской епархии Андрей Литовка. - А вскоре после этого появилось поручение Правительства России, в котором было указано, что к июню 2022 года должны быть освобождены и здание собора, и территория, где сейчас находится зоопарк,

В епархии также сообщили, что один из известнейших экспонатов галереи - иконостас Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря, созданный в XVIII веке в стиле барокко, - после переезда музея останется в здании собора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент галереи стала Почетным гражданином Пермского края

На минувшем заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение удостоить президента Пермской галереи Надежду Беляеву званием почетного гражданина края.

- Надежда Владимировна 45 лет своей жизни посвятила развитию Пермской художественной галереи. Из них 36 лет она была директором, а с 2012 года - является президентом учреждения. За эти годы она создала немало событий, которые повлияли на формирование имиджа Пермского края как уникального места в культурном пространстве России, - отметила первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина. Еще одну награду - знак «За заслуги перед музейным сообществом» - Надежда Беляева получила от Союза музеев России.