В Минздраве Пермского края уточнили, при каких заболеваниях нельзя вакцинироваться от коронавируса

На прошлой неделе Минздрав России опубликовал приказ с утвержденным перечнем противопоказаний для всех вакцин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе Минздрав России опубликовал приказ с утвержденным перечнем противопоказаний для всех вакцин. Согласно приказу, категорически противопоказано вакцинироваться исключительно при тяжелых формах аллергии и чувствительности к компонентам вакцины. Медотвод в этом случае будет действовать бессрочно.

К безусловным противопоказаниям в федеральном министерстве отнесли гиперчувствительность к компонентам вакцины, а также тяжелые аллергические реакции в анмнезе и тяжелые поствакцинальные осложнения после предыдущей прививки: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Однако если вы страдаете от острых инфекционных заболеваний, протекающих в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционного заболевания, либо у вас обострение хронических заболеваний, вы можете получить у участкового терапевта временный медотвод вплоть до четырех недель после выздоровления или наступления ремиссии. В случае заболевания ОРВИ и острых инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта врач предложит вам подождать с вакцинацией «до нормализации температуры тела».

Другие медицинские противопоказания касаются отдельных видов вакцин. Так, онкобольным, страдающим от злокачественных образований, нельзя вакцинироваться «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». Женщинам во время беременности или во время грудного вскармливания не стоит вакцинироваться «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

Вакцинация подростков будет проводиться препаратом «Спутник М». Ее поставят детям с 12 до 17 лет (включительно) с согласия родителей. Другие вакцины этой возрастной группе противопоказаны. Еще одно противопоказание затрагивает людей старше 60 лет – им нежелательно вакцинироваться «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком». Другие условия вакцинации указаны в инструкциях к препаратам, говорится в приказе. Полный текст документа доступен по ссылке: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201170016

В Минздраве Пермского края добавили, что при других состояниях и заболеваниях, не учтенных в перечне, рекомендуется обращаться к лечащему врачу (терапевту или дежурному врачу) для решения вопроса о необходимости вакцинации или выписке медотвода.

«Только лечащий врач может подсказать, если ли возможность вакцинироваться, или необходимо выписать медотвод от вакцинации. Медотводом будет являться наличие у пациента хотя бы одного из противопоказаний к вакцинации. Отметим, что решение о выдаче справки-медотвода может принять только врачебная комиссия поликлиники», – отметили в министерстве.

По перечисленным рекомендациям нетрудно заметить, что вакцина «Спутник V» имеет меньше всего противопоказаний по сравнению с остальными препаратами. Действительно, это основной препарат для иммунизации жителей нашего региона — им вакцинировано большинство, поставивших прививки. Также в медучреждениях региона в наличии есть «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

Ксения Булатова, жительница Перми, как и многие, вакцинировалась «Спутником V».

«Я переболела ковидом, и довольно тяжело, поэтому у меня не было никаких сомнений в том, что нужно поставить прививку. Как и сейчас нет сомнений в том, что нужно проходить ревакцинацию, – рассказала Ксения. – Когда прошло полгода после болезни, поставила «Спутник V». Для меня было не принципиально, какая это будет вакцина. Принципиально было не заболеть снова, потому что «красная зона» — это действительно страшно. Страшно дышать через кислородную маску и не иметь возможности дойти до туалета без головокружения и одышки. Но мне в этом плане еще повезло, большинство моих соседок по палате не могли делать и этого. Поэтому поставила ту, что была в наличии, не выбирая».

По мнению жительницы краевой столицы, не стоит самостоятельно выбирать вакцину, основываясь на знаниях, почерпнутых в интернете — если есть сомнения, лучше обратиться к врачу.

«Мне кажется странным, когда люди, начитавшись в интернете мнений каких-то неизвестных людей, выбирают определенную вакцину. Это как ставить самому себе диагноз по «Википедии». Сходите к врачу, получите рекомендации, если у вас есть хронические заболевания, так будет правильнее и безопаснее для вас же. Если никаких противопоказаний нет, то не ставить прививку только потому, что ты хочешь «Ковивак», а в поликлинике — «Спутник», странно. Оттягивая вакцинацию, вы рискуете не только своим здоровьем, но и здоровьем других людей. Даже если вы переболеете ковидом легко, человек, которого вы заразили, может переболеть тяжело», – отметила женщина.

Тем временем

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