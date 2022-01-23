«Ухаживал за больной мамой, пока не умерла». В Перми 15-летнему подростку, который остался сиротой, нужна помощь

Матвей остался один после смерти родителей.

Матвею К.*, всего 15 лет, но в свои годы мальчик многое пережил. Раньше у него были любящие родители и сестра, а сейчас он остался практически один.

Школьник живет в маленькой однушке в Перми. Ремонт эта квартира не видела с советских времен. Входная дверь разваливается, окна – старые деревянные рамы, из которых дует жуткий холод, маленький стол в углу, на которых Матвей делает уроки.

Папа умер, когда Матвей был еще маленький. Татьяна осталась одна с двумя детьми на руках, а через несколько лет трагически погибла сестра Матвея. С того момента с мамой случился нервный срыв, после которого она не смогла прийти в себя.

Удары судьбы продолжали сыпаться на их семью, 6 лет назад у Татьяны обнаружили опухоль мозга. Женщина боролась с недугом, но последнее время болезнь прогрессировала и Татьяна уже не вставала с кровати. Все тяготы по уходу за мамой легли на 15-летнего Матвея и друга мамы.

- В новогодние каникулы Татьяны не стало, - говорит Наталия Иванова, знакомая семьи. – Матвей остался практически один, живет на пособия. У него есть 87-летняя бабушка и 65-летний дедушка. Сейчас дедушка пытается оформить опекунство над ним, чтобы Матвея не отправили в детский дом, но в силу возраста, у дедушки не все получается, во многом он не разбирается, порой не знает куда и за какой бумагой идти.

Наталия узнала о Матвее от классного руководителя, ее дочь учится с ним в одном классе.

- Мы хотим помочь Матвею, он хороший парень, очень общительный, учится нормально, раньше, когда была возможность, занимался боксом, - рассказывает Наталия Иванова. – Квартира у него есть, досталась от родителей, но, чтобы органы опеки разрешили там жить, нужен ремонт. Нам уже удалось собрать немного денег, но работы там еще много: поменять окна, линолеум, двери, нужен ремонт в ванной. Матвей абсолютно самостоятельный, может себе еду приготовить, хоть яичницу, хоть суп сварить. Летом с другом подрабатывал - листовки распространял. Еще очень нужна помощь грамотного человека, который сможет дедушке с документами для опеки. Надеюсь, что общими усилиями, мы справимся.

Если у вас есть возможность помочь Матвею, можно позвонить Наталии Ивановой, она расскажет, как это сделать. Ее телефон: 8950-454-94-84.

*Имя мальчика изменено.

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