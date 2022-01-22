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Происшествия22 января 2022 10:26

«Ее учуяла наша собака»: пермяки спасли замерзающую в снегу женщину

Пенсионерка была в домашних тапочках и не помнила адрес своего дома
Григорий СЕРЕДКИН
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Женщину отпоили и отогрели. Фото предоставлено Ларисой Костаревой

Женщину отпоили и отогрели. Фото предоставлено Ларисой Костаревой

Минувшей ночью пермяки нашли в снегу замерзающую бабушку. Случай произошел в Орджоникидзевском районе на улице Маршала Толбухина.

«Ее учуяла наша собака. Это было в районе часа ночи. Бабушка в снегу лежала, в сугробе и ее не было видно. Абсолютно трезвая, чистая и опрятная на вид, - рассказывает пермячка Лариса Костарева. Отпоили ее горячим чаем, она у нас переночевала. Ни номера дома, ни имен родных сказать не могла. Утром чувствовала себя хорошо. Даже симптомов простуды не было. Когда мы ее нашли, она была в домашних тапочках. Вряд ли она бы эту ночь в снегу пережила».

По словам бабушки, зовут ее Фролова Ирина Дмитриевна. На следующий день Лариса позвонила в полицию и выяснила, что бабушка сбежала из дома престарелых или другого учреждения. Теперь полицейские повезли ее по всем приютам для опознания.

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