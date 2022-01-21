Коронавирус в Перми, последние новости на 22 января 2022 года: почему ковидом заражаются вакцинированные

Новости и статистика по коронавирусу в мире – в еженедельной подборке «КП». Фото: REUTERS

Коронавирус в Перми, последние новости на 22 января 2022 года: главврач пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, почему ковидом заражаются вакцинированные.

Коронавирусом болеют и вакцинированные, этого никто никогда не скрывал. Но болеют они намного легче. За последние шесть месяцев количество тяжело болеющих пациентов, поступивших в covid-корпус краевой больницы, составляет 3 100 – 3 200 человек. Вакцинированных из них - 27 человек.

- Причем, когда мы стали анализировать ситуацию с вакцинированными, выяснилась закономерность: как правило, заболевали те пациенты, у которых подошел срок ревакцинации, - отмечает Анатолий Владимирович. - Поскольку у нас вакцинировано большинство сотрудников, и мы периодически смотрим у них уровень антител, то видим, что у абсолютного большинства к пятому-шестому месяцу количество антител снижается.

Еще вчера в Пермском крае коронавирусная инфекция была подтверждена у 540 жителей за сутки, сегодня к ним прибавилось еще 599 человек. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии в Прикамье ковидом заразились уже 168 256 человек.

Фото: оперштаб

В стационарах на утро 22 января в тяжелом состоянии находятся 164 пациента. Из них 76 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 699 человек, за сутки - 8.

Тем временем

Пятая волна коронавируса в ближайшее время накроет Пермский край. Причина этому – штамм «омикрон», уже выявленный в регионе. Пока официально зарегистрировано лишь несколько случаев, но вскоре их количество начнет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Специалисты предупреждают, что из-за высокой контагиозности «омикрона», новая волна будет в десятки раз мощнее всех, что были ранее. Все ли заболевшие смогут получить медицинскую помощь? Что делать и куда идти, если дозвониться в поликлинику проблематично? А также когда начнут вакцинировать подростков в Пермском крае? На эти и другие вопросы отвечаем в нашем материале.