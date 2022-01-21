Главврач пермской Краевой клинической больницы рассказал, почему ковидом заражаются вакцинированные

Сам Анатолий Касатов на днях в третий раз будет ревакцинироваться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед резким подъемом заболеваемости штаммом «омикрон», который в конце декабря был завезен в регион и сейчас активно распространяется, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин разместил на своей странице в Instagram интервью с главным врачом Краевой клинической больницы Анатолием Касатовым.

- Пока выявляются лишь единичные случаи штамма «омикрон», но наблюдая за динамикой роста заболеваемости в европейской части нашей страны, можно сказать о двух вещах: «омикрон» однозначно более заразен, а инкубационный период у него гораздо короче, - рассказал главный врач Пермской Краевой клинической больницы Анатолий Касатов. – Клиническая картина заболевания разворачивается не за неделю-две, а за два-три дня. И пока никто в мире не может достоверно сказать, что произойдет с этим вирусом, когда он уйдет в семьи, и когда начнет заболевать наиболее уязвимая часть наших жителей.

Именно поэтому, если мы хотим пройти это тяжелое время без локдауна и снизить нагрузку на врачей и лечебные учреждения, то сейчас особенно важно правильно носить маски, вакцинироваться и уменьшить количество контактов.

Учитывая высокую вирулентность штамма и возможное огромное количество заболевших им, надо сейчас консолидировать усилия и более ответственно относиться к этой угрозе. И это не страшилки.

Действительно, коронавирусом болеют и вакцинированные, этого никто никогда не скрывал. Но болеют они намного легче. За последние шесть месяцев количество тяжело болеющих пациентов, поступивших в covid-корпус краевой больницы, составляет 3 100 – 3 200 человек. Вакцинированных из них - 27 человек.

- Причем, когда мы стали анализировать ситуацию с вакцинированными, выяснилась закономерность: как правило, заболевали те пациенты, у которых подошел срок ревакцинации, - отмечает Анатолий Владимирович. - Поскольку у нас вакцинировано большинство сотрудников, и мы периодически смотрим у них уровень антител, то видим, что у абсолютного большинства к пятому-шестому месяцу количество антител снижается.

А вот вовремя проведенная ревакцинация повышает их количество.

- Защищаться надо сейчас и здесь и мне хотелось бы сказать одно: даже если мы вакцинированы, это не значит, что мы обладаем стопроцентной защитой, - обратился к жителям главврач ПККБ. - Для нас также необходимо соблюдение простых требований: сейчас важно уменьшить контакты и защищать верхние дыхательные пути. Так мы защищаем и себя и окружающих от контагиозного штамма «омикрон».

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