Резкая боль в голове и озноб за час уложили в кровать: пермячка рассказала о симптомах странного вируса

Пермяки вернулись из Сочи и заболели коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Еще утром я была бодра и полна сил, а спустя полдня меня скосило буквально за час, - говорит Мария Кадочникова.

Пермячка рассказала, как вернулась из отпуска и заболела коронавирусом.

Думали - адаптация, оказалось - коронавирус

Мария вместе с мужем и тремя детьми отдыхали в новогодние каникулы в Краснодарском крае. В тот же день, когда семья прилетела в Пермь, у 5-летней Тани поднялась температура.

- Она утром была веселой и играла, а к вечеру, глазки стали «больными», потрогала - горячая, градусник показал 38.5. Мы подумали, что она переутомилась с дороги, больше ее ничего не беспокоило. К вечеру следующего дня температура спала.

Спустя два дня почувствовала себя плохо и Мария.

- Я работаю удаленно, утром села за работу, была полна сил и чувствовала себя прекрасно, - вспоминает Мария. – Примерно к обеду почувствовала недомогание. Сначала появился озноб, а потом резко разболелась голова так, что я просто не могла смотреть в компьютер. Измерила температуру – 38.5. Болезнь была настолько стремительной, что через час я уже лежала в кровати и не могла пошевелиться. Ко всем этим симптомам прибавилась ломота в суставах и мышцах.

Мария была в недоумении. З два года она ни разу не болела так сильно.

- Мы до этого не болели ковидом, - говорит многодетная мама. – Решили поставить вакцину в конце 2021 года, перед этим сдали тест на антитела. Показатели были мизерными, и мы привились перед отпуском. Я тяжело перенесла обе прививки и симптомы при вакцинации были, как и у этой странной болезни.

Трясло сутки, а потом - как рукой сняло

С момента завершения вакцинации прошел месяц, и Маша не могла поверить, что, не заболев ни разу за два года, да еще и привитая, могла заразиться коронавирусом.

- Я вызвала на дом врача, - говорит пермячка. – Врач неотложной помощи пришла около 10 вечера, взяла мазок и на всякий случай дала два варианта лечения: один – на случай, если ковид подтвердится, а второй, если нет.

А в это время муж Марии тоже почувствовал себя плохо.

- Артем температурил полдня, не сильно, 37.5 и больше никаких симптомов, он и прививку легко перенес, - вспоминает Мария. – На следующий день пришла смс, что коронавирус у меня обнаружен. В общем, разболелась только я. Ровно сутки было плохо, а потом температура и головная боль ушли, обоняние не пропало, сейчас чувствую себя, как при легкой простуде. Хорошо, что детей в сад не успели отвести. Теперь сидим все дома на карантине, детям тоже взяли мазки, ждем результаты.

Мария волнуется – не «омикрон» ли подхватила она. Уж слишком симптомы не похожи на те, по которым уже привыкли определять ковид. Но дополнительное тестирование, какой именно у нее штамм, делать не стали.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

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- Тестирование на «омикрон» подведомственные краевому Минздраву лаборатории не проводят, - рассказали специалисты ведомства. - Для тестирования биоматериалы направляются в одну из лабораторий Роспотребнадзора (не в Пермском крае). Показания для забора - это возвращение из 9 стран, которые определены постановлением главного санитарного врача Анны Поповой. Также к показаниям для забора мазка относятся контактные лица, пациентов с выявленным «омикроном».

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