В Пермском крае пропала 8-летняя девочка

В Пермском крае 8-летняя Василиса Кускова. Фото: архив "КП"

В Краснокамске пропала 8-летняя Василиса Кускова. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

20 января в дневное время девочка ушла из дома городе Краснокамске. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Была одета: бежевая шапка, черные ботинки, куртка как на фото.

Ели вам известно местонахождение Василисы, сообщите по телефонам: 102, 112, 02, 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь, +7-999-126-26-25- инфорг Вячеслав.

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