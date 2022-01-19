Коронавирус в Перми, последние новости на 20 января 2022 года: за сутки в регионе заболели 478 человек

В Роспотребнадзоре сообщают, что 478 случаев заражения обнаружены в 32 территориях региона. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Пермском крае за сутки обнаружили 478 заражений коронавирусом, ежедневно число заболевших инфекцией растет. Общее число случаев с начала пандемии уже 167 117. В ковидных отделениях на сегодня в тяжелом состоянии остаются 164 пациента. 80 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего от коронавируса скончались 7 683 человека. 12 – за прошедшие сутки.

В Роспотребнадзоре сообщают, что 478 случаев заражения обнаружены в 32 территориях региона.

В Перми – 231 заболевший, в Краснокамском городском округе – 57, в Сивинском муниципальном округе - 18 случаев заболевания.

По 17 жителей заболели в Кунгуре и Пермском муниципальном районе. В Очерском городском округе коронавирус - 13 жителей.

По 12 случаев в Верещагинском городском округе и Кишертском муниципальном округе. В Губахе – 9, в Соликамском городском округе, Чайковском, Александровском и Карагайском муниципальных округах по 8 случаев.

Данные Минздрава.

В Осинском городском округе 7 заболевших, по 6 - в Березниках и Ильинском городском округе, по 5 – в Оханском и Чусовском городских округах.

В Нытвенском, Чернушинском городских округах, Уинском и Частинском муниципальных округах заболели по 4 человека, в Кудымкаре и Кудымкарском муниципальном округе – 3. В Березовском муниципальном округе – 2.

ЗАТО Звездный, Кунгурский район, Большесосновский и Гайнский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Красновишерский и Суксунский городские округа, в этих территориях по одному положительному тесту.

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