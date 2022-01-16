Грипп и «Омикрон» наступают на Пермь вместе. Выдержит ли такую нагрузку медицина?

Заболевших будет в четыре раза больше, чем осенью. Фото: shutterstock

Число заболевших будет в четыре раза больше, чем осенью. Выдержит ли такую нагрузку наша медицина?

Дистант в школах, ограничение работы кафе, ресторанов, торговых центров и даже локдаун - такой негативный сценарий может ждать пермяков при резком ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ведь новый суперзаразный штамм «омикрон» уже добрался до Пермского края.

- Ситуация с коронавирусом требует незамедлительных мер, - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. - Призываю каждого четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры, а также пройти курс иммунизации. Только так мы сможем сберечь собственное здоровье и жизнь наших близких.

По словам главы региона, с начала года заболеваемость ковидом выросла в полтора раза:

- Если в первые дни января мы фиксировали примерно по 300 заболевших в сутки, то за последние дни - уже порядка 450 случаев. В Европе и в некоторых крупных российских городах уже наблюдается рост заражений новым штаммом «омикрон». Сейчас необходимо принять меры для подготовки региональной системы здравоохранения и мобилизации всех сфер, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Один сможет заразить несколько десятков человек

- Пока выявлено шесть случаев, пять из которых завозные: люди прилетели из Египта, с Кипра, Эмиратов, Турции и Австрии, - рассказал на заседании оперштаба главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Один человек заболел после контакта с заболевшим отцом. Все случаи протекали в легкой и бессимптомной форме, а вот контактных с новым штаммом оказалось 686 человек. Эти люди ушли сейчас на самоизоляцию.

Но уже в ближайшие недели понять, кто стал источником заражения, станет невозможно, ведь количество новых случаев ожидается просто лавинообразным. А один заболевший штаммом «омикрон» сможет заразить до нескольких десятков человек.

Особую тревогу у эпидемиологов вызывает тот факт, что после относительно спокойного декабря, рост заболевших COVID-19 начался на фоне сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Впервые в этом году мы сталкиваемся с подъемом заболеваемости COVID-19 на фоне гриппа, - отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - В 2020-м году эпидемия гриппа случилась до пандемии коронавируса, в 2021-м бой выиграл вирус Sars-Cov-2, a сегодняшний эпидемический подъем нас очень настораживает. Ведь в Пермском крае в структуре заболевших пациентов с ОРВИ уже у 30% диагностирован грипп. Поэтому не исключаем, что гриппа в этом году будет много, и будет он очень тяжелым.

Сейчас официально находятся на больничном с гриппом и ОРВИ около 17 тысяч жителей Пермского края. Количество заболевших во второй неделе января резко выросло, причем сразу на 76%. Превышение эпидпорога зафиксировано пока только среди взрослых. Эпидемиологи объясняют это отложенной обращаемостью после новогодних праздников, несоблюдением санитарных требований в каникулы, а также ростом за счет тех пермяков, кто отдохнул за границей или в других регионах России, вернулся домой и заболел.

К сожалению, у нас, в Пермском крае, достаточно низкий уровень вакцинации. От коронавируса привито 57% взрослого населения, от гриппа и того меньше, 27%.

- Если мы не хотим взрывного роста заболеваемости, то без вакцинации и противоэпидемических мероприятий нам не обойтись, - предупреждает Главный санитарный врач края. - Роспотребнадзор продолжит проводить проверки и выявлять те трудовые коллективы, где не обеспечен нормативный уровень вакцинации. Продлять сроки уже не будут, а будут привлекать руководство предприятий к административной ответственности.

Конец пандемии или очередной штамм?

- Перед началом пятой волны коронавируса особое внимание нужно уделить ревакцинации, - объясняет Ирина Фельдблюм. - А те, кто вакцинируется впервые и не успеет пройти полный курс до того, как разгуляется «омикрон», даже одной прививкой может частично снизить долю тяжелых форм. Что касается прививки от гриппа, то здесь иммунитет вырабатывается в течение 7 -10 дней, поэтому возможность вакцинироваться и защитить себя от гриппа и его последствий у пермяков остается.

При всей своей огромной скорости распространения, у «омикрона» есть и плюсы: он будет менее патогенным, а значит, будет меньше госпитализированных, меньше потребности в ИВЛ и меньше летальных случаев.

Инкубационный период у нового штамма гораздо ниже, до пяти дней, самые частые симптомы: головная боль, насморк, боль в горле. А вот кашель, потеря вкуса и обоняния наблюдаются не так часто, как у «дельты», предшественника «омикрона».

- Развитие ситуации с вирусом «омикрон» в Пермском крае может пойти по двум сценариям, - прогнозирует Ирина Фельдблюм. - Если мы охватим прививками 70 - 80% населения, вирус сохранит низкий патогенный потенциал. Конечно, он будет искать «горючий материал» среди взрослых с хроническими заболеваниями, детей и пожилых людей. Но уже к весне, при большом количестве невосприимчивых к вирусу пермяков, пандемия может завершиться. Далее подъемы заболеваемости будут, но сезонные. А вот если количество вакцинированных останется низким, вирус увеличит свой патогенный потенциал, начнут болеть вакцинированные, и вирус сможет мутировать до нового штамма.

Как будет справляться медицина?

- На седьмую неделю рост заболеваемости может составить до 13 тысяч человек в сутки, - посчитала, основываясь на мировую статистику, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Первое, куда обращаются заболевшие, - это поликлиники, поэтому количество операторов уже в ближайшее время планируется увеличить в четыре раза. Для этого мы будем подключать студентов старших курсов медуниверситета и волонтеров.

Главная задача врачей - понять, кто из заболевших требует непосредственного участия медицинского персонала и экстренной госпитализации, а кто может лечиться дома. Для этого разрабатываются специальные чек-листы с вопросами про самочувствие.

Это нужно для первичного анализа состояния пациента и того, чтобы человек, заболевший гриппом, не попал в одну палату с коронавирусным больным. А вот пациентов из групп риска: людей в возрасте 60+, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания, будут госпитализировать сразу, не дожидаясь ухудшения состояния.

Для этого поэтапно создадут дополнительный резерв коек в «красных зонах» - до 7,5 тысячи, а в отделениях реанимации и интенсивной терапии их количество увеличат на 15%.

Количество бригад неотложной помощи в крае тоже планируется увеличить в два раза - до 800. Выезжая на дом, служба неотложной помощи будет проводить экспресс-тестирование на коронавирус всем пациентам с признаками ОРВИ. Работу лабораторий переведут на режим, чтобы специалисты проводили не менее 18 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

Далее, чтобы необходимую медпомощь смогли получить и те, чье состояние оценивается, как удовлетворительное, в каждом районе Перми и во всех территориях края одну поликлинику полностью перепрофилируют под амбулаторный ковид-центр. Там будут проводиться экспресс-диагностика, клинические исследования и выдача лекарств. Также прорабатывается возможность доставки лекарств заболевшим бесконтактными способами, с помощью волонтеров.

А вот когда вал заболевших станет таким, что ко всем пациентам прийти медики физически не смогут, заболевших начнут сопровождать дистанционно, с помощью телемедицины.

А в это время

«В семью инфекцию несут школьники»

Пермские эпидемиологи рассказали, когда, как и чем будут прививать подростков от ковида.

Особенность «омикрона» еще в том, что им активно заражаются дети. О начале вакцинации подростков, рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков.

- Существуют ли меры, которые помогут сдержать распространение «омикрона»?

- Наша задача - как можно скорее начать вакцинацию школьников в возрасте от 12 до 17 лет, вакцина для подростков поступит в регион в ближайшее время. Главное - предупредить высокий уровень носительства среди этого контингента, потому что именно школьники приносят инфекцию в семью.

- Чем будут прививать школьников?

- Будем использовать в вакцину Спутник-М, это второй компонент вакцины Спутник-V, но ее облегченный вариант. Эта вакцина тоже требует дополнительных условий хранения при температуре -18 градусов. Введение компонентов будет двукратным, с интервалом в 21 день. Иммунизация будет проходить главным образом в школах - с помощью созданных прививочных бригад. Ожидаем, что вакцина поступит в край уже в январе.