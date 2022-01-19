«Обнимал и предлагал купить вкусняшку». Пермяков напугал мужчина, который приставал в магазине к маленьким девочкам

Полицейские проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером во вторник, 18 января, в магазине «Пятерочка» на проспекте Ленина, 40 в Губахе семейная пара обратила внимание на странное поведение мужчины, который предлагал двум маленьким девочкам купить вкусняшки.

- Он подозвал к себе одну из девочек, обнял и предложил купить сок, - рассказывает пермяк Евгений. - Вел он себя очень подозрительно. Я спросил, кем ему приходятся дети, но вразумительного ответа не услышал. Тогда я отвел от него девочек и велел им идти домой. Проследил, как они вышли на улицу, а этот мужчина остался в магазине.

В магазине «Пятерочка» корреспонденту «КП» рассказали, что подозрительный незнакомец приходит в магазин уже второй день, стоит рядом с молоденькими продавщицами и угощает всех посетителей шоколадом, но особое внимание мужчина обращает на детей.

- Он довольно высокого роста, на вид чуть больше сорока лет, - говорят в «Пятерочке» - Не похоже, что он пьяный, но взгляд у него какой-то странный, нехороший, такое ощущение, что он под какими-то таблетками. Наша служба безопасности уже им заинтересовалась. Сейчас просматриваются записи с камер наблюдения. И когда он вновь появится, безопасники примут необходимые меры.

Девушки-продавщицы тоже опасаются странного мужчину. Несколько раз они были вынуждены звонить мужьям, которые выгоняли незнакомца, но когда мужчины уходили, он вновь возвращался.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю сообщили, что проводят проверку и напомнили, что если вы считаете, что совершается преступление, необходимо сразу звонить в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что стало с подростком, который зарубил родителей и сестру: топ резонансных преступлений в Прикамье, потрясших всю страну

О расследовании самых громких уголовных дел рассказал заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Чингис Мушараев (Подробнее..)