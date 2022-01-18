"Парализовало с утра работу аэропорта": в Перми из-за снегопада задержаны несколько рейсов

Аэропорт засыпало снегом
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
18 января в пермском аэропорту вновь был задержан вылет нескольких рейсов. Причина – снегопад и сильный ветер.
На два часа позже, чем по расписанию, вылетел самолет в Казань.
«Два часа ждали вылета, а лететь час, - рассказала в соцсетях пассажирка этого рейса.- Парализовало с утра работу пермского аэропорта. Обледенелые полосы посыпали реагентом, расчищали взлетную полосу».
Задержан вылет самолетов на Уфу, Сочи, Калининград. Отменили рейсы «Победы» на Москву и из Москвы. Не смогли прилететь в Пермь два самолета из Уфы и один из Волгограда. Лайнеры из Екатеринбурга, Сочи и Сургут опоздали.
Напомним, подобная ситуация несколько раз складывалась во время новогодних каникул. Из-за снегопадов пермский аэропорт неоднократно закрывали на несколько часов.
2 января несколько часов пассажиры не могли вылететь из Перми, а прилетающие самолеты перенаправляли на запасные аэродромы. Также ряд рейсов были задержаны 7 января, а два рейса - из Москвы и Минеральных Вод - отменены вовсе.