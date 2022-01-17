"Не лезьте в прорубь!" - предупреждают пермяков и священники, и Роспотребнадзор

В этом году купели строить не будут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крещение - один из самых почитаемых православных праздников. Традиционно пермяки окунаются в купели и запасаются святой водой. Считается, что крещенская вода обладает лечебной силой. Окунувшись в нее, человек может получить избавление от всех недугов.

Набрать святую воду можно будет во всех храмах, а вот окунуться в прорубь в этом году - проблематично.

19 января в Перми не будут организованы официальные купели. Об этом сообщили в администрации Перми, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора. Эпидемиологи рекомендуют воздержаться от окунания в купели и не создавать скопления людей.

Священнослужители тоже говорят, что обязательное купание в крещенскую ночь - современное заблуждение. Смысл праздника не в окунании в прорубь, а в том, что 19 января мы встречаем великое событие - Богоявление.

- Окунание в купель – это народная традиция, - говорит отец Илия, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». – И вовсе не обязательно лезть в Крещение в прорубь. А обязательно в этот день надо прийти в храм и помолиться. Кто-то думает, что при окунании в купели смываются все грехи. Это заблуждение. «Крещенское купание» не очищает от греха, не «омывает» грехи, даже при самой благочестивой обстановке. Благочестивое совершение купания может способствовать правильному внутреннему настрою — настрою на раскаяние в своих грехах, желанию вести жизнь по заповедям Христа. Непосредственно в праздник — настрою поисповедоваться и причаститься.

Также священник напомнил, что поскольку купание - лишь обычай, не следует устремляться в ледяную купель тем, кому это противопоказанно по состоянию здоровья.