«В семью инфекцию несут школьники». Пермские эпидемиологи рассказали, когда, как и чем будут прививать подростков от ковида

Количество заболевших от штамма «омикрон» превысит пиковые значения прошлой осени в четыре раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Прикамье после небольшой новогодней передышки ожидается очередная волна коронавирусной инфекции. Как сообщили в краевом минздраве, количество заболевших от штамма «омикрон» превысит пиковые значения прошлой осени в четыре раза.

Особенность «омикрона» еще в том, что им активно заражаются дети. О том, когда в регионе начнется вакцинация подростков, рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков.

- Вадислав Васильевич, на оперштабе сообщили о том, что в регионе зарегистрировано шесть случаев «Омикрона», пять из них – завозные. Ждем очередной подъем заболеваемости, а это очередная нагрузка на здравоохранение…

- Да, главным образом будут задействованы наши поликлиники и подготовленный коечный фонд в стационарах, но первичная обращаемость – это нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения.

- Существуют ли меры, которые помогут сдержать распространение «омикрона»?

- Сегодня наша главная задача – провести вакцинацию школьников в возрасте от 12 до 17 лет, вакцина для подростков поступит в регион в ближайшее время. Главное – предупредить высокий уровень носительства среди этого контингента, потому что именно школьники приносят инфекцию в семью.

- Чем будут прививать школьников?

- Будем использовать в вакцину Спутник–М, это второй компонент вакцины Спутник-V, но облегченный вариант. Эта вакцина тоже требует дополнительных условий хранения при температуре -18 градусов. Введение компонентов будет двукратным, с интервалом 21 день. Иммунизация будет проходить главным образом в школах - с помощью созданных прививочных бригад. Ожидаем, что вакцинац поступит уже в январе.

- Как повлияет вспышка «омикрона» на эпидемию гриппа и ОРВИ?

- Микроорганизмы борются за свое существование. Мы предполагаем, что «омикрон» подавит циркуляцию вируса гриппа, и не ожидаем серьезной эпидемии гриппа и ОРВИ в этот сезон. Рост будет наблюдаться, но вспышечной заболеваемости, которую мы имели в предыдущие годы, не будет.

- Справятся ли с новым вызовом наши медицинские организации?

- У нас подведены все уроки пандемии 2020 года. Мы совершенствуем работу cool-центров, сейчас они созданы в поликлиниках. Отлажена работа Скорой помощи, подготовлена диагностическая база, которая в случае необходимости будет переведена на круглосуточный режим работы. Сформирован запас средств защиты для медицинских работников. То есть все узкие места постарались исключить и подготовится к ожидаемому росту заболевания.

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