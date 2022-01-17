Губернатор Прикамья предупредил о жестких ограничениях вплоть до локдауна в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Фото: сайт губернатора и краевого правительства.

- Ситуация с коронавирусом требует незамедлительных мер – мы должны быть готовы к самому негативному сценарию, - такое жетское заявление сегодня сделал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. - Призываю каждого четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры, а также пройти курс иммунизации. Только так мы сможем сберечь собственное здоровье и жизнь наших близких.

Губернатор отметил, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, а также если будут систематически нарушаться предусмотренные меры безопасности, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры – вплоть до локдауна. В частности, - вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций общепита, торговых центров и мест массового скопления людей.

По словам Дмитрия Махонина, с начала года заболеваемость коронавирусом в регионе выросла в 1,5 раза.

- Если в первые дни нового года мы фиксировали примерно по 300 заболевших в сутки, то за последние дни – уже порядка 450 случаев, - отметил он. - В Европе и в некоторых крупных российских городах уже наблюдается рост заражений новым омикрон-штаммом. Сейчас необходимо принять меры для подготовки региональной системы здравоохранения и мобилизации всех сфер, задействованных в борьбе с коронавирусом.