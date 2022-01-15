Минздрав Прикамья начал серьезную подготовку к приходу нового штамма «омикрон». Фото: REUTERS

Коронавирус в Перми, последние новости на 16 января 2022 года: число суточных заражений в регионе вновь растет. 14 января в Пермском крае зафиксирован резкий скачок по количеству заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердили у 358 человек, а это на 50 случаев больше, чем днем ранее. 15 января - очередной скачок. Заболевших уже на 60 человек больше, чем 14 числа - 419. По словам медиков, ситуация пока не связана с новым штаммом «омикрон», быстро распространяющимся по миру, но ожидается, что в ближайшие пару недель он дойдет и до нас.

По данным на утро, 16 января, в "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии находятся 174 пациента. Из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 7 643 человека. Общее число инфицированных в регионе достигло 165 294.

Фото: оперштаб

Напомним, Минздрав Прикамья начал серьезную подготовку к приходу нового штамма «омикрон». Если сейчас в регионе развернуто 2 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом, то постепенно коечный фонд планируется увеличить до 7 500 коек. Это рекордное для региона число за все время пандемии.

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