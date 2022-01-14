Пермяки варили мефедрон в ста метрах от здания наркоконтроля

Преступников задержали с поличным в самом центре Перми. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В марте 2021 года двое жителей Перми заказали в интернете «конструктор» - набор химических реагентов, прекурсоров и специализированного оборудования для изготовления наркотиков. Производить запрещенные вещества они решили в подвале дома, который расположен всего лишь в 100 метрах от здания пермского наркоконтроля.

Знали ли "варщики" о таком интересном соседстве, остается загадкой, но силовикам тут же поступил сигнал о происходящем в подвале. Когда наркотики были готовы, все оборудование и сами запрещенные вещества пермяки перевезли в гараж, принадлежащий одному из них, на улицу Клары Цеткин.

На следующий день оперативники решили брать злодеев с поличным и задержали их в самом центре Перми.

- Подозреваемые передвигались на автомобиле. В салоне иномарки сыщики обнаружили около 20 граммов мефедрона. В ходе обыска гаража сыщики изъяли еще около 25 граммов мефедрона, а также прекурсоры, химические реагенты, специализированную посуду и оборудование, - сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Одному из задержанных пермяков 34 года, второму - 37 лет. Известно, что сами они также употребляют наркотики. Сейчас мужчины под стражей. Им предъявили обвинение по статье 228 УК РФ « Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае стали чаще умирать от отравления наркотиками

В Министерстве территориальной безопасности рассказали, с чем связана такая негативная тенденция (Подробнее..)