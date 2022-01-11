Ждем новую волну коронавируса или снимаем маски? Эпидемиологи рассказали, к чему готовиться пермякам в ближайшее время

. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За новогодние каникулы количество заболевших коронавирусом в Пермском крае снизилось в два раза. Если в конце декабря в регионе выявляли по 500 - 600 инфицированных, то сейчас новых случаев за сутки фиксируется лишь 300.

И такой статистики удалось достичь даже после многочисленных корпоративов, дальних поездок, встреч с друзьями и семейных посиделок. Как относиться к этим цифрам? Можно ли расслабиться и, как говорится, сбросить надоевшие маски? Или это временное затишье перед появлением в Пермском крае нового штамма «омикрон»?

Первый случай «омикрона»

- Ситуация действительно становится более стабильной и благополучной, рост заболеваемости прекращается, - рассказала в эфире Радио «КП» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Это относительное эпидемиологическое благополучие - результат перенесенных инфекций и тех объемов вакцинации, которых мы сумели достичь. Но успокаиваться пока рано. Ведь ситуация со штаммом «омикрон», происходящая сейчас в глобальном масштабе, говорит о том, что после европейских стран подъем заболеваемости начнется и в России. Поэтому маски нам снимать пока рано.

Первый случай заболевания новым штаммом выявили в Пермском крае еще накануне Нового года. 29 декабря в Пермь из Египта транзитом через Москву прибыл мужчина, у которого взяли ПЦР-тест и обнаружили «омикрон». Приезжего госпитализировали в отдельный бокс Пермской краевой клинической инфекционной больницы и пролечили. Заболевание пациент перенес легко и уже поправился, а среди его близкого окружения никто не успел заразиться.

И поэтому, несмотря на снижение заболеваемости, эпидемиологи говорят, что сейчас нам, наоборот, нужно готовиться к предстоящему подъему заболеваемости: подготовить врачей, медучреждения, вакцинироваться и ревакцинироваться.

Когда идти на ревакцинацию?

Готова ли пермская медицина к встрече с новым штаммом?

- Думаю, мы справимся, - считает Ирина Викторовна. - Пока про «омикрон» мало что известно, но радует, что при всей своей высокой заразности он не дает тяжелых клинических форм. Штамм вызывает более легкие формы болезни в отличие от того, что уже научились лечить пермские медики во время активной циркуляции штамма «дельта». Да и доля госпитализированных пациентов должна быть значительно меньше. Лечить заболевших будет в основном амбулаторное звено.

Защитит ли пермяков от нового штамма вакцинация? И когда все-таки нужно ревакцинироваться: через год - сколько действуют QR-коды - или через полгода?

- Доказательной базы - будет ли работать вакцина - пока нет, но я считаю, что непривитые будут вовлекаться в заболеваемость в первую очередь, - объясняет эпидемиолог. - Думаю, что эффективность прививок при «омикроне» будет несколько ниже, но это пока только гипотеза, никаких доказательств этого у нас нет. Что касается ревакцинации, то я делала бы ее через шесть месяцев после оконченной прививки или перенесенного заболевания. Кстати, сейчас очень подходящее для этого время, ведь эпидситуация на данный момент благополучная, мы находимся накануне подъема заболеваемости. Коронавирус пока по-прежнему остается с нами, поэтому есть смысл зайти в мобильные пункты вакцинации, которые работали в новогодние праздники и продолжают свою работу сейчас.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ограничения продлены до конца января

Оперштаб продлил антикоронавирусные ограничения до 31 января. В заведения общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров по-прежнему можно будет попасть только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Продолжат действовать фильтры при входах в административные, бизнес- и деловые центры. Это касается работников сфер бытовых услуг, банков, салонов красоты, ЖКХ, образования и других.

А для непривитых пожилых людей в возрасте 60 лет и старше режим строгой самоизоляции продолжается. Вакцинированных эта мера не касается.

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