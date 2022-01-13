Из Прикамья на Олимпиаду в Пекине отправятся три «белых королевы»

Фото: страница ВК Татьяны Ивановой.

До зимних Олимпийских игр-2022 остается совсем немного времени: они откроются 4 февраля.

В Олимпийском комитете России пообещали сообщить 20 января, кому предстоит защищать честь нашей страны. Претендуют на поездку в Китай и представители разных видов спорта из Прикамья.

Имена трех прикамских спортсменок уже известны - их включили в олимпийских состав национальных сборных. Все трое претендуют на то, чтобы стать «золотыми белыми королевами» - завоевать олимпийские медали высшего достоинства.

Фото: страница в Instagram Марии Истоминой.

Спортивный вундеркинд из крохотного села

Конкуренция в мировом лыжном спорте у женщин высочайшая. Долгое время в лыжных гонках доминировали норвежки, но в последнее время с ними на равных стали бороться и российские лыжницы. Особенно высоки у них шансы в эстафетах.

Усилить нашу сборную в командной борьбе вполне способна 24-летняя Мария Истомина. В 2019 году она уже участвовала в эстафетной гонке на одном из этапов Кубка мира, и тогда российская команда завоевала «золото».

В индивидуальных гонках Мария до сих пор показывала более скромные результаты: ее наивысшее достижение – 28-е место на чемпионате мира - 2021 в Оберстдорфе на 10-километровой дистанции. Но спортсменка уверенно прогрессирует: профессионально лыжными гонками она начала заниматься только в 16 лет - желание встать на лыжи появилось у жительницы крохотного села Усть-Буб Сивинского района после того, как она увидела по телевизору соревнования по биатлону. До этого Маша занималась в сельской школе танцами и гимнастикой.

В Сочи саночница из Чусового стала "серебряной". Фото: страница ВК Татьяны Ивановой.

Гроза германских фавориток

Саночница Татьяна Иванова из Чусового уже имеет в своей коллекции серебряную медаль, которую завоевала на Олимпиаде в Сочи. Ее пытались отобрать, а спортсменку, которая в свое время разрушила монополию германских саночниц на победы, пожизненно дисквалифицировать якобы за употребление допинга.

Но спортсменке удалось доказать свою спортивную честность, и награду ей вернули.

В 2019 году Татьяна Иванова в составе сборной России в эстафете стала чемпионкой мира по санному спорту. В 2020 году завоевала золотую медаль чемпионата Европы в норвежском Лиллехаммере, во второй раз став европейской чемпионкой. Первую победу на континенте она одержала еще в 2010 году, завоевав впервые после 1978 года золотую медаль для отечественной команды по санному спорту, «подвинув» неизменных фавориток из Германии.

Таким образом, в копилке спортсменки не хватает только олимпийского «золота», и у нее есть все шансы восполнить этот пробел.

Фото: страница в Instagram Екатерины Катниковой.

На равных с лидерами

27-летняя чусовлянка Екатерина Катникова произвела настоящий фурор в 2020 году на чемпионате мира по санному спорту. Неожиданно для всех она завоевала золотую медаль в первый же день соревнований, опередив в финале спринтерских соревнований свою землячку Татьяну Иванову.

До этого у Екатерины не было громких побед. Наивысшим достижением оставалось 5-е место на одном из этапов Кубка мира в 2019 году.

Как и Мария Истомина, она определилась со «своим» видом спорта довольно поздно - в 16 лет. До этого пробовала заниматься спортивной гимнастикой.

Зато теперь Екатерину Катникову рассматривают в команде как одного из безусловных лидеров национальной сборной по санному спорту. И она на равных сможет бороться за олимпийское «золото» с Татьяной Ивановой.