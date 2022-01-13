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Происшествия13 января 2022 11:50

В Пермском крае напали на депутата

ЧП произошло в ресторане "Бухта" в Кизеле
Виктор Правдин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В произошедшем разбираются следователи.

В произошедшем разбираются следователи.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 8 января в ресторане «Бухта» в Кизеле напали на местного депутата. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, конфликт между депутатом и нападавшим произошел на бытовой почве, народный избранник в этот момент не находился при исполнении своих обязанностей.

- Ранее они знали друг друга и конфликтовали. Все обошлось без серьезных телесных повреждений. Сейчас проводится проверка, - рассказал источник "КП".

В разговоре с корреспондентом "КП" слуга народа подтвердил произошедшее, однако не стал рассказывать подробности конфликта.

- Ничего страшного не случилось, у меня лишь небольшая царапина, - сообщил депутат.

Напомним, недавно экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин, которого осудили за инсценировку покушения на свою жизнь, принял участие в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, а с собой экс-политик привез несколько видеозаписей, которые, по его мнению, доказывают его невиновность. На нюх ключевой свидетель меняет свои показания и говорит о том, что на бывшего слугу народа действительно совершили покушение. Подробности читайте в нашем материале.

ЧППроисшествия: ЧП