Пришла в себя под песню «Федерико Феллини». Пермские врачи спасли пермячку со 100-процентным поражением легких

Заболела коронавирусом Наталья Климовских в июле. Фото: архив семьи

- Я 10 дней пролежала в глубокой коме в реанимации, ничего не чувствовала и ничего не видела, - рассказывает 43-летняя Наталья Климовских из Оханска. – Потом вдруг увидела плачущую маму и подумала, что я уже умерла. Но вскоре услышала негромкую музыку «Я как Федерико Феллини! Дайте Оскар этой Богине. Словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине». Как оказалось, в реанимации кто-то включил радио. И эта музыка начала возвращать меня к жизни. Потом я начала слышать голоса медиков и подумала, что надо головой помотать, чтобы меня не отключили от аппаратов.

- Молодец, молодец, - кто-то осторожно потрогал Наталью за плечо. - Хватит спать, давай, просыпайся.

И она попыталась поднять отяжелевшие веки, но это оказалось не так просто.

Дважды пытались вывезти в Пермь

Заболела коронавирусом Наталья Климовских в июле. Где заразилась – непонятно. Женщина работает продавцом в продуктовом магазине, возможно, вирус занес кто-то из покупателей, а провакцинироваться она тогда еще не успела.

Все началось с того, что температура резко скакнула до 40 и никак не спадала. Участковый выписал противовирусные, но лекарства не помогали, и на третий день мама Людмила вызвала Наталье «скорую». Ее увезли в Суксунскую больницу, но там состояние женщины продолжало ухудшаться.

- Дважды дочь хотели вывезти из Суксуна в Пермь, но оба раза машина разворачивалась, только выехав из города, - объясняет Людмила. – Аппаратов в «скорой» не было, и по дороге Наташа начинала задыхаться и синеть. Врачи говорили, что не возьмут на себя такой ответственности, ведь по пути она могла умереть. Тогда от полной безнадежности я написала на страницу губернатора Дмитрия Махонина, и через пять часов реанимобиль с необходимым оборудованием приехал в Суксун. Врачи спросили, где нужная пациентка, тут же погрузили ее на носилки и увезли в Пермь, в краевую больницу. Там началась настоящая борьба за жизнь моей дочери, ведь поражение легких у нее было 100%. Причем, врачи находили время, чтобы и со мной поговорить, и чтобы дочери помощь оказать. И за это я хочу сказать им огромное спасибо и поклониться в ноги. Если бы не они, моей Наташи сейчас, наверное, уже не было бы.

Людмила узнала телефон ковидной реанимации и каждый день звонила, чтобы узнать состояние дочери.

- Состояние критическое, шансов почти нет, поражение легких – тотальное, динамика отрицательная, - отвечали врачи.

- У дочки сын-инвалид, она одна его воспитывает, сделайте что-нибудь, спасите ее, я в церковь хожу, свечки ставлю, помогите нам, - плакала в трубку женщина.

- Мы делаем все возможное, но ее состояние очень тяжелое, - не скрывали ситуацию медики. – Не стоит так часто звонить, если что-то случится - мы сами наберем вас.

«Она тут, живая, будете разговаривать?»

Трое суток Людмила молилась, ждала и не выпускала телефон из рук. Но звонка так и не было. В итоге женщина не выдержала и позвонила сама.

- Наташа? Она тут, живая, - ответил бодрым голосом доктор. – Она в верхнем сознании, сама говорить не может, но вас услышит. Будете говорить?

- Конечно! Наташа, девочка моя, ты сильная, справишься, мы очень любим и ждем тебя, поправляйся! - говорила Людмила в трубку, которую доктор приложил к уху Натальи.

Потом еще пару недель состояние пациентки со 100% поражением легких было без динамики, но постепенно Наталья начала поправляться.

- Когда меня отключили от аппаратов, я первым делом попросила позвонить маме, чтобы она не переживала, - вспоминает Наталья. – Голоса у меня из-за трубки в горле тогда еще не было, но я как могла, шептала в телефон: «Я живая, не переживай, мамочка!». Потом начала, как маленькая, учиться сначала голову держать, а потом ложку в руке. Тело непослушное было, мне во всем медсестры и санитарки помогали. А врачи, которые вели меня, это Андрей Александрович Богданов и Рифкат Азгамович Низамов, спасибо им огромное, что вернули меня к жизни! Ведь я единственная осталась жива из тех семи пациентов, которые вместе со мной в реанимации лежали. А когда меня выписывали, врачи сказали: «Максимально берегите легкие, потому что у вас их просто нет».

В больнице Наталья провела полтора месяца, потом вернулась домой, а не так давно вышла на работу. Несмотря на посковидный синдром и проблемы с мышцами, она жива и находится рядом со своими родными мамой и сыном.

- Я от имени матери хочу в ноги поклониться врачам Пермской краевой клинической больницы, спасшим мою дочь от смерти, - говорит Людмила. – И сказать спасибо за их неравнодушное отношение к пациентам и их родственникам. Они такие ответственные и дай Бог им всем здоровья!

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