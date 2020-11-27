«Это настоящее чудо!» После шести неудачных попыток пермячка родила ребенка

Татьяна безмерно благодарна врачам за то маленькое счастье, которое держит в своих руках! Фото: пермский краевой минздрав.

- Я не знаю, существуют ли на свете слова благодарности, которые я могу сказать врачам, которые дали мне это счастье – держать в руках мою первую и долгожданную дочку, - говорит 37-летняя контролер водоканала из Оханска Татьяна Захарова. – Шесть моих беременностей окончилось неблагополучно, а седьмая дала мне это чудо, которое я сейчас держу на руках!

Проблемы начались на 25 неделе

Все предыдущие беременности Татьяна не смогла доносить из-за резус-конфликта с малышами, которых носила под сердцем. У нее самой кровь первая отрицательная, а у мужа – положительная. И дети брали себе именно кровь мужа. Максимальный срок, до которого женщине удавалось доносить плод – это 32 недели, а дальше беременность замирала. И так шесть раз на протяжении пяти лет.

- Когда случилась седьмая беременность, я решила, что попробую еще раз, - говорит Татьяна. – Сразу встала на учет, вовремя сдавала все анализы, ездила в Пермь на исследования. Первое УЗИ показало, что ребенок развивается нормально, а на втором УЗИ мне сказали, что у нас будет девочка! Тут уверенности, что все будет хорошо, у меня добавилось, ведь раньше или мальчики были, или пол еще непонятен.

Но на 25 неделе Татьяну пришлось госпитализировать в краевой перинатальный центр из-за серьезной угрозы для жизни ребенка. И с небольшим перерывом она провела там почти два месяца, до самых родов.

«Назовем ее Викторией»

- В конце сентября у малышки началась тяжелая анемия, - объясняет женщина. – Гемоглобин в крови у нее опустился до 17 единиц. Манипуляцию по переливанию донорской крови еще нерожденной дочери мне проводили в операционной, где собралось много врачей: акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи… Я лежала на операционном столе, и микроскопическим катетером прямо через плаценту ребенку искали сосудик и вводили донорскую кровь. В это время врачи внимательно следили за состоянием дочки и работой ее сердечка. А после переливания у малышки брали на исследование кровь и тут же делали анализ. Первое же переливание подняло нам уровень гемоглобина до 80 единиц.

Потом такие же манипуляции женщине делали еще четыре раза с промежутком в несколько недель. И это помогло довести ее беременность до 33 недель!

- А 17 ноября после переливания крови во время исследования КТГ врачи увидели у нас дистресс и решили не рисковать дальше. Они отвезли меня в операционную и провели кесарево сечение. Дочка родилась весом два килограмма 220 граммов и ростом 40 сантиметров! Мы с мужем безумно счастливы и планируем назвать дочь Викторий, что означает «Победа»!

А вскоре счастливую мамочку и ее малышку врачи будут готовы выписать домой.

- Для сохранения жизни будущего младенца была применена высокотехнологичная процедура - внутриутробное переливание крови плоду, - рассказала руководитель пермского краевого перинатального центра Ольга Лих. - Эту методику в учреждении использовали не более десяти раз, а на таком малом сроке - впервые в Прикамье. Технология включает в себя применение новых, уникальных и ресурсоемких методов лечения и, как правило, проводится крупными федеральными центрами. А сейчас стала доступна и в Пермском крае.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Каждый день в Пермском краевом перинатальном центре появляются на свет десятки малышей. За 10 месяцев 2020 года здесь принято 3895 родов, в том числе 95 двоен и 3 тройни.