Власти Перми не будут организовывать купели для купания в Крещение

В Перми в этом году не будут организованны купели на открытых водоемах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крещение - один из самых почитаемых праздников православных. Традиционно пермяки окунаются в купели и запасаются крещенской водой. Считается, что святая вода обладает уникальной лечебной силой. Окунувшись в нее, человек может получить избавление от всех недугов.

Проблем с тем, чтобы купить святую воду не будет, ее продают во всех храмах, а вот окунуться в нее в открытом водоеме в этом году получится не у всех.

19 января, в Перми не будут организованы купели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

Эпидемиологи рекомендуют воздержаться от окунания в купели. В регионе было продлено действие ограничительных мер на проведение массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции.

Священнослужители говорят, что обязательное купание в крещенскую ночь - современное заблуждение. Смысл праздника не в окунании в прорубь, а в том, что 19 января мы встречаем великое событие - Богоявление. То есть явление в мир Спасителя. Это тот же праздник Рождества Христова, только его вторая часть.

Напомним, 10 января в Прикамье Оперштаб продлил действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции и внес дополнительные изменения.

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