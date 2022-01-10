«Это неотвратимый природный процесс»: В Минприроды рассказали, что теперь будет с водопадом Плакун, от которого отпал огромный валун

С лежащего на земле валуна раньше падала вниз вода. Фото: Наталья Михайлова.

«Вода камень точит», «Еще одной достопримечательностью в Суксунском районе стало меньше», «Как жалко», - говорят пермяки, которые не раз бывали на водопаде Плакун.

Одна из самых известных достопримечательностей Прикамья всегда радовала и удивляла туристов. Водопад считается гидрогеологическим памятником регионального значения, вода в нем низвергается с семиметрового обрыва в речное русло реки Сылва. В жару путешественники могли встать под холодные струи водопада или сделать интересную фотосессию.

Старая легенда гласит, что свое название Плакун получил из-за слез заточенной в пещере девушки. Ее хотели выдать замуж за местного богача, но красавица воспротивилась и захотела остаться с возлюбленным. Непокорную девушку заточили в пещере в недрах горы, и она долгие годы страдала и плакала. А ее горькие слезы образовали падающий со скалы водопад.

В новогодние каникулы из Суксуна пришла грустная новость: от водопада Плакун отпал огромный валун, который выдвигался из скалы и с которого вниз падала вода. И теперь вода не падает, а просто стекает вдоль стены. Горная порода не выдержала намерзшего за зиму льда, и валун рухнул вниз с семиметровой высоты. К счастью, обошлось без жертв, однако увидеть той красоты, которая раньше радовала туристов, уже не получится.

Сейчас вода просто стекает вдоль стены. Фото: Наталья Михайлова.

Сообщил об этом в соцсетях местный житель Андрей Желтышев. Он снял на водопаде Плакун видео, где запечатлел намерзшую на валуне толщу льда, огромное количество снега, выпавшего в этом году в Суксунском районе и склонившиеся под тяжестью снега деревья.

Что теперь будет с природным памятником? Станут ли его реконструировать или, может быть, исключат из реестра? С этими вопросами мы обратились в краевое Минприроды, и выяснилось, что «обновленный» природой Плакун теперь останется в том виде, в котором есть. Специалисты не будут вмешиваться в естественный природный процесс.

- Водопад Плакун является особо охраняемой природной территорией регионального значения категории ландшафтный памятник природы, - пояснили «Комсомольской правде» в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. – Основной объект охраны данной ООПТ – это родник и образующийся водопад. Ручей, образующийся водопад, представляет собой выход подземных вод, вытекающих из многочисленных трещин в песчанике. По сути, это песок, сцементированный природным образом под давлением воды. По своим физическим свойствам песчаники имеют высокую пористость и проницаемость, прочность зависит от связующего вещества. И как любая другая порода со временем подвергается разрушению, это естественный природный процесс, который необратим. А жителям Пермского края напоминаем, что при посещении таких природных объектов, как скальные обнажения и водопады, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и ценные природные объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огромный валун обрушился на водопаде Плакун в Пермском крае

Теперь встать под водопад не получится: вода стекает по стене скалы (Подробнее...)