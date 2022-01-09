Огромный валун обрушился на водопаде Плакун в Пермском крае

Фото: скрин с видео группа ВК «Подслушано Суксун», автор Андрей Желтышев.

Грустная новость пришла из поселка Суксун в Пермском крае. Здесь на одной из известных достопримечательностей Прикамья - водопаде Плакун - обрушился огромный валун, с которого ранее стекала вода и все, кто приезжал сюда летом, мог встать под прохладные струи Плакуна.

Водопад этот считается гидрогеологическим памятником регионального значения, вода в нем низвергается с семиметрового обрыва в речное русло реки Сылва. И после падения валуна увидеть той красоты, которая раньше радовала пермяков, уже не получится.

Сообщил о произошедшем подписчик группы ВКонтакте «Подслушано Суксун» Андрей Желтышев. Он снял на водопаде Плакун видео и объяснил: «В связи с погодными условиями произошло обрушение огромного валуна. Теперь вода стекает по стене скалы и встать под водопад уже не получится».

В кадр оператора попал намерзший на валуне лед, тяжести которого не выдержал даже камень, и огромное количество снега, выпавшего в этом году в Суксунском районе, и склонившиеся под тяжестью снега деревья.

«Вода камень точит», «Еще одной достопримечательностью в Суксунском районе стало меньше», «Как жалко», - комментируют пост расстроенные подписчики группы.