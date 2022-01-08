Коронавирус в Перми, последние новости на 9 января 2022 года: В Пермском крае за минувшие сутки выявили 302 случая COVID-19

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Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 9 января 2022 года.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в Прикамье выявили 302 новых случая COVID-19. За день в регионе провели 5 466 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу, в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 282 073 человека. 1 217 254 жителя завершили курс вакцинации.

Сейчас в Прикамье в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 200 пациентов. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 557 человек. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 163 004.

Несмотря на ужасающую статистику по числу смертей и случаев заражения коронавирусом, многие люди до сих пор не верят в пандемию. В качестве аргументов антипрививочники часто говорят: «От гриппа люди тоже умирают, но почему об этом говорят не так много, как о COVID -19?» Почему люди до сих пор не верят в серьезность коронавируса и как убедить людей в необходимости вакцинации, рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. Читайте интервью с профессором в нашем материале.