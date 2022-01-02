Из-за снежного циклона пермский аэропорт закрыт на прием и отправление воздушных судов

Так сейчас выглядит взлетная полоса пермского аэропорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сначала по громкой связи в аэропорту объявили, что наш рейс до Москвы задерживается на два часа, а недавно сообщили, что аэропорт закрыт, и по всем вопросам пассажирам нужно обращаться в представительство Аэрофлота, - рассказал расстроенный пермяк, который 2 января днем планировал вылететь из Перми в столицу. – Когда я приехал в аэропорт, еще видел, как заваленную снегом взлетную полосу чистили два снегоуборщика, потом и их не стало.

2 января днем международный аэропорт «Пермь» закрыли из-за сильного снегопада. Это произошло в 12.15 по местному времени. Причина - снежный циклон, который покрыл взлетную полосу снежными сугробами.

Пассажиры ждут, когда можно будет улететь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Аэропорт закрыт на прием и отправление воздушных судов, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Пермь». - Все службы, отвечающие за безопасность полетов переведены в усиленный режим работы.

Известно, что летевший из Москвы в Пермь рейс пришлось перенаправить из-за непогоды в Екатеринбургский аэропорт «Кольцово». И сказать сейчас, когда улучшится погодная ситуация и аэропорт заработает, невозможно.

Информация об отмене рейсов появляется на табло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Метеорологи на ближайшее время прогнозируют ухудшение погодных условий: сильный снег, переохлажденный дождь и порывы ветра поперек взлетно-посадочной полосы, - объясняют в пермском аэропорту. – Поэтому сейчас сообщить о времени открытия аэродрома нельзя. Информация будет сообщена дополнительно.

А пока за актуальной информацией о задержках рейсов можно следить на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

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