Из-за сильного снегопада 2 января рейс Пермь - Москва перенесли на несколько часов

Заснеженная взлетная полоса пермского аэропорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сначала объявили, что наш рейс до Москвы задерживается на два часа, а сейчас объявили, что аэропорт закрыт, и по всем вопросам вылета рейса нужно обращаться в представительство Аэрофлота, - рассказал расстроенный пермяк, который 2 января днем планировал вылететь из Перми в столицу. – А заваленную снегом взлетную полосу поначалу чистили два снегоуборщика, сейчас я их не наблюдаю.

На табло информация об отмене рейса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по присланным фото из международного аэропорта «Пермь», сейчас в здании аэропорта ожидают рейса до Москвы десятки пассажиров и встречающих, но пока непонятно, состоится вылет или нет.

- С 12.00 до 14.00 у нас нет отправлений воздушных судов, - сообщили «КП» в пресс-службе пермского аэропорта. – И сейчас взлетную полосу чистят, после 14.00 станет понятно, состоится ли вылет.

Десятки пассажиров ждут, когда самолет сможет взлететь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А самолет, который должен был приземлиться в Перми, был направлен в аэропорт Екатеринбурга. Пока объявили, что рейс авиакомпании Аэрофлот до перенесли на 16.00 местного времени. «КП» будет следить, состоится ли вылет.