«Встретил и Новый год, и день рождения в кабине грузовика». Застрявший на трассе дальнобойщик поблагодарил выручивших его пермяков

Фото: Виталий Лихачев

- Не поверите, мне привезли 85 литров питьевой воды - 17 пятилитровых канистр, 25 портативных баллончиков газа, чтобы отогревать пневмосистему, 4 канистры антифриза, два блока сигарет, а еды столько, что на два новогодних стола хватит, - дальнобойщик Виталий Лихачев восхищенно перечисляет, как ему в новогоднюю ночь помогли пермяки, ставшие дедами Морозами для застрявшего на трассе водителя из Новгородской области.

31 декабря, за несколько часов до Нового года, Виталий ехал на своей Scania в Соликамск, вез груз. На трассе Пермь-Березники в 20 километрах от отворота на Добрянку на подъеме фура едва поднималась на скользкой дороге, да еще ее подрезала легковушка. Виталий притормозил, и его грузовик застрял на дороге, не в состоянии подняться по гололеду. К тому же из-за перепадов температуры замерзла пневмосистема, перестал поступать воздух и в сцепление, и в тормоза.

В результате Виталий встретил и Новый год, и 31-й день рождения – он у водителя приходится на 1 января - в кабине своего грузовика.

Водитель попытался отогреть воздушную систему. Проливал кипятком, нагревал газовой горелкой. Отчаявшись завести машину, Виталий написал обращение в пермские соцсети: «Уважаемые дамы и господа кто едет сегодня в сторону Березников, если не сложно купите сигарет, воды, газовый балкончик для плитки».

Прочитав его пост, откликнулись не только те пермяки, которые собирались проезжать по этой дороге. Несколько человек поехали специально на трассу, чтобы выручить дальнобойщика.

- Всем огромное спасибо за помощь,- поблагодарил пермяков Виталий Лихачев. - Я не ждал, что так откликнутся. Приехало очень много народу, ребята помогли. У нас на северо-западе такого бы не случилось. И в Подмосковье я на трассе как-то застрял, двигатель сломался, пять дней ждал, когда эвакуатор приедет, за все время три машины только остановились.

С помощью привезенного газа Виталию удалось отогреть машину. Рано утром приехали дорожники, посыпавшие трассу песком, фуру удалось сдвинуть с места. Но другая напасть – за ночь работающий двигатель «съел» все дизельное топливо.

- Из Добрянки специально приехал человек на машине, он отвез меня на заправку, чтобы я мог купить канистру солярки и заправить грузовик, - рассказал «Комсомолке» Виталий. – Пермяки меня просто поразили. Всем спасибо огромное, прямо до слез.