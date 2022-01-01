"Всем спасибо огромное, прям до слез". Пермяки помогли водителю, застрявшему на трассе накануне Нового года

Фото: ВК ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ

За несколько часов до Нового года Виталий Лихачев, водитель грузовика Scania из Новгородской области, застрял на трассе Пермь-Березники в 20 километрах от отворота на Добрянку. Из-за перепадов температуры в пневмосистеме собрался конденсат. Перестали работать тормоза и заглох двигатель. Было похоже, что Новый год, а также день рождения – а он у Виталия приходится на 1 января - водителю пришлось бы встречать в одиночестве на трассе в замерзшем автомобиле.

Тогда Виталий обратился через пермскую группу ВКонтакте с просьбой к проезжающим по трассе: купить по дороге и привезти ему питьевой воды и сигарет.

Прочитав его пост, пермяк Максим из Закамска специально поехал на трассу, чтобы выручить дальнобойщика. Отозвались и другие люди. В результате Виталию привезли воды, продуктов, а также две канистры антифриза, чтобы он мог отогреть автомобиль.

- Всем огромное спасибо за помощь,- поблагодарил пермяков Виталий Лихачев. - Я не ждал, что так откликнутся. Приехало очень много народу, ребята помогли. У нас на северо-западе такого бы не получилось. Всем спасибо огромное, прям до слез.