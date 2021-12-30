В Перми открыли стрельбу в магазине «ВкусВилл»

Стреляли из переделанного под строительные патроны газового пистолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 29 декабря в магазин «ВкусВилл» по улице Ленина, 74 зашли двое мужчин. Вдруг один из них достал пистолет и произвел один выстрел в пол. В магазине в это время было много покупателей, но, по словам старшего продавца Андрея, люди не просто не испугались, а продолжили выбирать товар.

- В момент выстрела мимо проходил покупатель, но он даже не шелохнулся, - рассказал "КП" старший продавец магазина Андрей. - Остальные покупатели тоже не испугались и продолжили выбирать товар. Разговаривать с этими ребятами было бессмысленно, они были сильно пьяны. При этом никому не угрожали и ничего не требовали, просто громко матерились. А когда поняли, что скоро приедут полицейские - убежали.

По словам Андрея, спецслужбы приехали моментально. Буквально через несколько минут в магазине было порядка 20 сотрудников из разных ведомств.

- Оперативники быстро вычислили стрелявшего и через час его задержали у собственного дома, - рассказывает Андрей. - Второго мужчину, на сколько я знаю, задерживать не стали, думаю, он сам не ожидал, что его товарищ такое вытворит. На вид им было около 36 лет, а стреляли из переделанного под строительные патроны газового пистолета.

На вопрос корреспондента "КП", было ли Андрею в тот момент страшно, он в шутку ответил: "Нет, мы же в России живем!".

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее так:

"Между администрацией магазина и рабочим, который оказывал услуги по ремонту, произошел конфликт. В ходе которого мужчина произвел выстрел в пол светозвуковым патроном из небоевого оружия. Никто не пострадал. Проводится проверка"

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