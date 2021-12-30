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Происшествия30 декабря 2021 9:00

В Перми открыли стрельбу в магазине «ВкусВилл»

Буквально через несколько минут у торговой точки было порядка 20 сотрудников из разных ведомств
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Стреляли из переделанного под строительные патроны газового пистолета

Стреляли из переделанного под строительные патроны газового пистолета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 29 декабря в магазин «ВкусВилл» по улице Ленина, 74 зашли двое мужчин. Вдруг один из них достал пистолет и произвел один выстрел в пол. В магазине в это время было много покупателей, но, по словам старшего продавца Андрея, люди не просто не испугались, а продолжили выбирать товар.

- В момент выстрела мимо проходил покупатель, но он даже не шелохнулся, - рассказал "КП" старший продавец магазина Андрей. - Остальные покупатели тоже не испугались и продолжили выбирать товар. Разговаривать с этими ребятами было бессмысленно, они были сильно пьяны. При этом никому не угрожали и ничего не требовали, просто громко матерились. А когда поняли, что скоро приедут полицейские - убежали.

По словам Андрея, спецслужбы приехали моментально. Буквально через несколько минут в магазине было порядка 20 сотрудников из разных ведомств.

- Оперативники быстро вычислили стрелявшего и через час его задержали у собственного дома, - рассказывает Андрей. - Второго мужчину, на сколько я знаю, задерживать не стали, думаю, он сам не ожидал, что его товарищ такое вытворит. На вид им было около 36 лет, а стреляли из переделанного под строительные патроны газового пистолета.

На вопрос корреспондента "КП", было ли Андрею в тот момент страшно, он в шутку ответил: "Нет, мы же в России живем!".

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее так:

"Между администрацией магазина и рабочим, который оказывал услуги по ремонту, произошел конфликт. В ходе которого мужчина произвел выстрел в пол светозвуковым патроном из небоевого оружия. Никто не пострадал. Проводится проверка"

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