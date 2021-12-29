ФСБ ликвидировала группу торговцев оружием в Пермском крае

Фото: УФСБ по Пермскому краю

В 2019 году оперативники задержали четырех жителей Прикамья, которые продали заказчику револьвер системы «Наган-С», два пистолета «ПМ» с признаками кустарной доработки и 64 патрона различного калибра.

Позже сотрудники ФСБ провели в квартирах у сбытчиков обыски, где обнаружили подпольную мастерскую по переделке и восстановлению огнестрельного оружия. Во время спецоперации у преступников изъяли: 5 пистолетов «ПМ», 7 самодельных пистолетов, револьвер системы «Наган», обрез охотничьего ружья, 1137 патронов различного калибра, составные части оружия, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, 5 станков, используемых.

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Вскоре участников преступной группы осудили. Одному из них назначили 5 лет колонии общего режима, второму - 4 года заключения, двоих других приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно.