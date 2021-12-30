Новогодний праздник - это не повод для переедания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Длинные новогодние праздники с богатыми застольями часто отражаются на фигуре. И концу каникул многие сожалеют, что позволили себе расслабиться и переели лишнего. Как готовить новогодний стол и встречать праздник, чтобы не навредить фигуре и не прибавить лишние сантиметры на талии, рассказала слушателям радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермский врач-диетолог-эндокринолог Яна Королева.

Пермский врач-диетолог-эндокринолог Яна Королева. Фото: личный архив.

Заправленный салат живет сутки

- Риск обострения хронических заболеваний и отравлений в новогодние праздники увеличивается из-за погрешности в питании, - объясняет врач. - Для встречи Нового года люди готовят много еды, а потом кушают ее неделю. Причем случается, что огромное количество продуктов с праздничного стола даже не помещается в холодильник, и хранится при комнатной температуре. А это риск размножения бактерий. Учитывая, что у салата, заправленного сметаной или майонезом очень короткий срок годности, хранится он максимум сутки, а дальше уже непригоден.

Попробуйте для заправки салата использовать авокадный майонез, он гораздо полезнее. Фото: Олег ЗОЛОТО

К тому же любой новогодний стол очень изобилен, еды много, хочется попробовать всего.

- И все это происходит ночью, когда организм должен спать, - говорит специалист. - А еда ночью - это нарушение пищевого поведения, и именно поэтому новогодний стол не должен быть очень обильным. Продумывая меню, нужно рассчитать сколько будет за столом персон, чтобы не приготовить больше, чтобы риска дальнейшего отравления было меньше.

К тому же в новогоднюю ночь за столом присутствует алкоголь, и многие им злоупотребляют. А алкоголь и жирная еда могут способствовать обострению панкреатита.

Здоровое питание - это не так уж и скучно. Важный аспект правильного питания: если одно нельзя, то другое можно.

Поищите рецепты таких салатов, для которых не нужен майонез. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для новогоднего стола я хочу порекомендовать ничего не жарить, - говорит Яна Королева. – А все то, что можно пожарить, можно и запечь. Ингредиенты для салатов тоже выбирайте без жарки. Также старайтесь избегать майонеза, потому что майонез - это первую очередь жир смешанного происхождения, который состоит из яичных желтков и растительного масла. Причем, он очень высококалорийный и все это будет способствовать набору веса и повышению уровня холестерина, появлению бляшек в сосудах и изменения показателей крови.

Как облегчить новогодние салаты

- Вариаций море: кто-то вместо отварной картошки в «Оливье» кладет цветную отварную капусту, - рассказывает диетолог. - Расширяйте меню праздничного стола: не выбирайте классические рецепты салатов, а поищите такие, для которых не нужен майонез. Или попробуйте использовать авокадный майонез (измельченное блендером авокадо с добавлением пряностей и оливкового масла, - Ред.) где содержатся полезные растительные жиры.

В полночь можно поднять бокал шампанского с небольшим перекусом и выбраться на улицу погулять. Фото: Василий Вахрин

Еще один полезный совет для поддержания фигуры в тонусе не только на Новый год, но и на каждый день: во время каждого приема пищи, а особенно зимой, включите в свой рацион зелень, которую можно вырастить на подоконнике и овощи. Они могут быть как свежие, так и запеченные.

Также используйте в пищу орехи и семечки - источники жирных кислот. А кунжутными семечками, они богаты кальцием и витамином Д - можно посыпать каши и салаты. И если в вашем рационе много мяса, постарайтесь уменьшить его количество.

- Есть хороший инструмент, чтобы понять, что присутствует в вашем рационе, - говорит диетолог. - Это вести дневник питания. Он поможет проанализировать и понять, как расширять меню. А чем разнообразнее будет ваше меню, тем лучше и полезнее для организма. Таким образом вы больше получите минералов, микроэлементов и полезных веществ.

Три правила новогодней ночи, которые помогут не набрать вес:

1. Главный совет диетолога: не сидите за столом долго. Новогодний праздник - это не повод для переедания. И это не только праздник, связанный с едой. Новый год - это волшебный праздник семейной теплоты, уюта, душевного тепла, общения и активности.

Праздничный ужин должен начаться не позднее 20.00 - 21.00 вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Праздничный ужин должен начаться не позднее 20.00 - 21.00 вечера. Можно выпить алкоголь, а затем прибегнуть каким-то активным играм. Можно придумать сценарий, интересные конкурсы, подвижные игры.

3. В саму новогоднюю ночь можно поднять бокал шампанского с небольшим перекусом и выбраться на улицу погулять. Возможно, это будет каток или катание с горок. Новогоднюю ночь, да и все последующие каникулы, желательно провести максимально активно.

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